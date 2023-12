Un password manager, dieci utenti: prova gratis 1Password Team

Con 1Password, proteggere il tuo gruppo di lavoro non è mai stato così facile ed efficace. Ora puoi provare gratuitamente questo ottimo password manager per 14 giorni e toccare con mano i vantaggi e l’impatto positivo sulla tua azienda.

Con il Team Starter Pack, proteggi fino a 10 membri di un team a soli 19,85 dollari al mese. Se invece desideri un piano Business, il costo è di 7,99 dollari per utente. Altri piani proposti da 1Password sono Individual a 2,99 dollari e Families a 4,99 dollari, dedicato a chi vuole proteggere tutti i dispositivi della famiglia.

Le caratteristiche di 1Password Teams Starter Pack

1Password rende la creazione e l’utilizzo di password sicure e uniche davvero semplice e immediato. Dimentica le lunghe liste di password e accedi a qualsiasi app o servizio con un singolo clic.

Inoltre, per aumentare l’efficienza, con 1Password Teams Starter Pack la condivisione di informazioni sensibili come login, documenti e dati delle carte di credito avviene in modo sicuro e controllato. Garantisci ai tuoi dipendenti l’accesso a tutto ciò di cui hanno bisogno su tutti i loro dispositivi.

Non a caso, 1Password si integra perfettamente nel flusso di lavoro del tuo team, garantendo una rapida implementazione e una gestione senza sforzo. Sono diversi gli strumenti che mette a disposizione e che non richiedono alcuna conoscenza tecnica. Fra questi, segnaliamo:

Controllo password compromesse, deboli e duplicate

compromesse, deboli e duplicate Riempimento automatico dei dettagli di login nei siti web salvati

Verifica se indirizzi e-mail aziendali o credenziali sono stati compromessi in una violazione dati

in una violazione dati Avviso in caso di avvenuta violazione dati

Generatore di password casuali

casuali Casseforti digitali condivise con altri utenti del team

Identificazione siti web che supportano autenticazione a due fattori

La sicurezza del tuo team è a portata di clic. Prova 1Password Teams Starter Pack gratuitamente per 14 giorni senza alcun impegno oppure acquistalo a 19,95 dollari al mese: scegliendo questo piano, proteggerai fino a 10 membri dello stesso gruppo di lavoro.

