Un piccolo affare per casa e ufficio: Mini PC Intel 4 core 8/128GB in offerta

Se stai cercando un Mini PC efficiente, ma economico, oggi abbiamo una proposta davvero interessante per te. Si tratta del Suncall J3455, un Mini PC equipaggiato di processore Intel che oggi può essere acquistato con un coupon di ben 60 euro. Naturalmente si tratta di scorte limitate, e non possiamo quindi garantirne la disponibilità nel momento in cui leggerai l’articolo.

Mini PC Suncall J3455: caratteristiche tecniche

Il processore che spinge questa macchina è un Intel Celeron J3455, una CPU da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,3GHz. A supportarla ci pensano 8GB di memoria RAM insieme ad un SSD da 128GB per la memorizzazione dei dati. Lo spazio di archiviazione, però, può essere esteso sia sostituendo l’SSD preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma sufficiente a gestire in maniera fluida e veloce tutte le attività quotidiane. Che tu voglia elaborare documenti con Office, piuttosto che navigare o godere dei contenuti in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+, il computer gestirà tutte senza problemi.

Anche dal punto di vista della connettività il Mini PC mette a disposizione tutto ciò di cui potresti avere bisogno. Le porte USB sono 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, indispensabili per effettuare rapidamente backup o fruire dei contenuti multimediali direttamente dalle periferiche esterne. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che permettono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN, così come le connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Insomma, si tratta di un ottimo alleato per l’ufficio, lo studio o la casa per avere un buon computer, con un ingombro ridotto all’osso.

Grazie al coupon di 60 euro, attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC è acquistabile su Amazon a soli 169,90 euro.