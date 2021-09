Un refresh rate da 240Hz ad un prezzo accessibile con il monitor Dell

Quello che ti suggeriamo oggi è un monitor da gaming rivolto ai giocatori competitivi e professionisti. Si tratta del Dell S2522HG, uno schermo da 24,5 pollici dalle prestazioni estreme, perfetto soprattutto per i giochi che richiedono fluidità e reattività.

Monitor gaming Dell S2522HG: caratteristiche tecniche

La soluzione di Dell offre un pannello da 24,5 pollici flat con risoluzione Full HD e tecnologia Fast IPS. Quest’ultima garantisce la fedele riproduzione cromatica che caratterizza i display IPS, ma con una velocità di aggiornamento ed una reattività dei pixel estremamente elevata. Il tempo di risposta infatti è di solo 1 millisecondo, mentre il refresh rate arriva addirittura a 240Hz. La copertura dello spazio RGB è del 99% reale, oltre a FreeSync e compatibilità con G-Sync che eliminano quasi del tutto i problemi di tearing e stuttering. È evidente, quindi, che sono le prestazioni a distinguere il monitor dalle altre proposte nella stessa fascia di prezzo.

Non mancano, naturalmente, alcune funzionalità a cui Dell ha abituato i propri utenti, forte soprattutto dell’enorme esperienza acquisita con Alienware. Innanzitutto, sono presenti le modalità Flicker Free e ComfortView che riducono l’affaticamento, prevenendo i problemi causati dalla luce blu e dallo sfarfallio. Ottima la connettività che offre due porte HDMI, una Displayport e ben 2 porte USB 3.0. Da non sottovalutare i ben 3 anni di garanzia, che includono un servizio di sostituzione. A riprova dell’affidabilità dei suoi monitor, Dell si impegna a sostituire completamente il display in caso di malfunzionamenti per ben 3 anni.

Grazie ad uno sconto del 17%, il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 249,99 euro per un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.