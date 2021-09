Una BESTIA di tablet e un sacco di accessori: 99€ su Amazon

Facciamo così: se cerchi un tablet per lunghe sessioni di gaming con giochi pesanti, quello che sto per raccontarti non è il prodotto per te. Se invece ti serve un buon dispositivo, adatto a studio e lavoro e con un sacco di accessori in dotazione, questo dispositivo andrà oltre qualsiasi aspettativa.

Un tablet con: processore octa core, 4GB di RAM, Android 10, pannello da 10″ e batteria a lunga durata. In confezione trovi: custodia, pennino, auricolari, pellicola protettiva per lo schermo e caricatore. In omaggio ricevi, per un tempo limitato, una tastiera Bluetooth. Ecco, tutto questo puoi prenderlo a 99€ circa da Amazon adesso. Come fare? Te lo racconto a fine articolo.

Interessante tablet a gran prezzo su Amazon

Quello che offre questo device lo so bene perché, a gennaio di quest'anno, me ne serviva uno per mio nipote, impegnato con la didattica a distanza. Budget risicato e parecchio, investimento improvviso. Ho girato sul Web cercando di non comprare dei fermacarte e mi sono imbattuta in questo, uno dei pochi modelli con processore octa core.

Ad oggi, con l'estate appena finita, il tablet funziona perfettamente e lo usiamo praticamente per tutto, non solo per studiare e fare videochiamate. Questo lo rende un'ottima soluzione per lavorare e svagarsi e il fatto che si possa portare casa a un prezzo così contenuto – grazie alla promozione del momento – lo rende ancora più appetibile. Ricapitolando, in dotazione ricevi:

tablet;

cover;

pellicola;

auricolari;

pennino;

caricabatterie.

In più, in omaggio ricevi una tastiera Bluetooth per aumentare la produttività. Per approfittare della promozione, devi solo seguire queste istruzioni:

spunta il coupon in pagina e metti il tablet nel carrello;

metti la tastiera nel carrello;

prima di pagare, applica il codice “THIGPY8P”.

In questo modo, porti tutto a casa a 99€ appena. Sii veloce a completare l'ordine però: i pezzi a disposizione sono pochissimi. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.