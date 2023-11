Una Fender Stratocaster LEGO? Esiste ed è anche SCONTATA su Amazon!

Questa è un’eccezionale creazione LEGO Ideas che celebra l’iconica chitarra elettrica Fender Stratocaster degli anni ’70 e l’amplificatore Princeton Reverb 65. Il modellino rappresenta la chitarra in una vibrante versione rossa costruibile attraverso ben 1.074 pezzi, il set include, oltre ai mattoncini per costruire la chitarra, anche quelli per assemblare i plettri in 4 colori e un supporto pieghevole per esporre con stile il tuo capolavoro.

La chitarra LEGO replica fedelmente gli autentici dettagli della Stratocaster, con 6 corde, una barra whammy regolabile e meccaniche per l’accordatura, catturando l’essenza della vera strumento musicale.

L’amplificatore Princeton Reverb 65 è un capolavoro in sé, con pannelli mobili che svelano la scheda madre, il serbatoio del riverbero, un pedalier e un altoparlante. Potrai realmente collegare l’amplificatore alla chitarra e all’interruttore a pedale per creare una scenografia completa.

Il set include accessori unici, come una cinghia in tessuto e cavi in gomma per la chitarra e l’interruttore a pedale, aggiungendo ulteriori tocchi di autenticità al tuo capolavoro musicale LEGO.

Con 1.079 pezzi totali, questo set offre anche un libretto sulla storia della Fender Stratocaster, mettendo in luce il contributo dei fan e dei designer LEGO che hanno reso possibile questa incredibile creazione LEGO Ideas.

Questo set LEGO Ideas è un regalo straordinario per chiunque ami la musica e desideri portare a casa un pezzo di storia della chitarra.

Disponibile su Amazon soli 104,48€ invece dei classici 119,99€, è un must-have per gli amanti della creatività e della musica.