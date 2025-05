Da una porta USB ne ottieni 4 grazie all'HUB 3.0 super economico (Amazon)

Perché impazzire con l’attacca e stacca tra le varie periferiche quando una porta USB può diventare ben 4 entrate diverse? Per ottenere questo vantaggio hai bisogno di un gadget economico ma dalla comodità infinita. Sto parlando proprio dell’Hub USB 3.0 di Ugreen che, ora in sconto su Amazon, costa appena 11,99 euro quindi acquistalo al volo. Lo usi con qualunque sistema operativo.

HUB USB 3.0 è la soluzione ad ogni tipo di problema su computer

Molte volte i vecchi laptop così come i computer fissi sono dotati di porte USB ma sono situate o in posti difficili da raggiungere oppure sono già occupate da varie periferiche. Come fare, allora, quando devi connetterne delle nuove? Certamente non puoi giocare ad attacca e stacca con mouse e tastiera ed è qua che entra in gioco l’HUB USB 3.0 di UGREEN. Questa soluzione è economica, funzionale e soprattutto portatile. Così la puoi infilare nella borsa del laptop e non farne mai a meno anche perché potrebbe servirti quando meno te lo aspetti.

È dotato di un connettore di tipo A (quelli più diffusi e standard) e si connette a qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Appena lo connetti entra immediatamente in funzione e ti offre 4 porte aggiuntive. Sono tutte 3.0 per ottenere le massime prestazioni e garantirti sia velocità che affidabilità. Chiavette USB, stampanti, dongle, webcam e qualunque altra periferica si connette nel giro di qualche secondo al tuo device principale e torni in pista con mille opzioni differenti. Insomma, risolve un bel guaio questo piccolo affare, no?

Se ne hai bisogno, ora è il momento giusto per acquistarlo. Collegati su Amazon e approfitta dello sconto del 20% per comprare il tuo HUB USB 3.0 di UGREEN a soli 11,99 euro con un click.