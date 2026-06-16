Alice Carrier ha confessato i propri pensieri suicidi a ChatGPT nei mesi precedenti la sua morte, avvenuta il 2 luglio 2025. Secondo la causa intentata dalla madre Kristie, OpenAI non aveva le salvaguardie appropriate per interrompere la conversazione o avvisare la famiglia. Il chatbot non ha bloccato la conversazione, non ha contattato nessuno e non ha segnalato nulla.

Il modo in cui OpenAI ha concepito e sviluppato il sistema, hanno portato a questo tragico suicidio. Invece di fornire aiuto, OpenAI ha incoraggiato il comportamento suicidario , ha detto Justin Nelson, partner di Susman Godfrey, uno degli studi che hanno depositato la causa.

Le cause per morte ingiusta contro OpenAI si accumulano

Non è la prima causa per morte ingiusta contro OpenAI legata a ChatGPT. L’anno scorso, la famiglia di Austin Gordon, un quarantenne del Colorado, ha fatto causa sostenendo che ChatGPT ha rinforzato il pensiero delirante del figlio prima del suicidio, facendo riferimento a ricordi dell’infanzia mentre lo aiutava a romanticizzare la morte. Un’altra causa sostiene che ChatGPT ha dato consigli che hanno portato a un decesso per overdose accidentale.

Va detto che anche Character AI e Gemini hanno le loro cause legali sulla sicurezza dei chatbot. La causa Carrier chiede, oltre al risarcimento per negligenza e morte ingiusta, un’ingiunzione che obblighi OpenAI a implementare più salvaguardie nella piattaforma.

Cosa ha fatto OpenAI (finora)

OpenAI ha introdotto i controlli parentali per ChatGPT l’anno scorso. A maggio ha aggiunto la funzione “Trusted Contact“, il chatbot può contattare qualcuno per conto dell’utente se esprime pensieri suicidi.

Il problema è che Trusted Contact non è una funzione predefinita, ed è solo per adulti. Se Alice non l’aveva attivata, o se la funzione non esisteva ancora quando parlava con ChatGPT dei propri piani, il chatbot non aveva modo di avvisare nessuno.

Ogni causa legale racconta una variante della stessa storia: una persona vulnerabile parla con un chatbot per mesi di pensieri autodistruttivi. Il chatbot risponde senza segnalare nulla a nessuno. Non avvisa familiari o servizi di emergenza. La persona muore.

Il problema non è che ChatGPT sia malvagio di per sé, è che è progettato per continuare la conversazione, e mandare avanti una conversazione con una persona che pensa di togliersi la vita, per mesi, senza interruzione e senza segnalare nulla a nessuno, è il contrario di ciò che qualsiasi protocollo di salute mentale prevede.

OpenAI ha risposto con nuove misure di sicurezza: controlli parentali, contatti fidati e altri meccanismi di protezione. Una strategia che, almeno finora, non ha impedito l’arrivo di nuove cause, e che lascia qualche dubbio sull’efficacia delle salvaguardie introdotte.