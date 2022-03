Una scheda di acquisizione FHDp60 a soli 7 euro. Incredibile!

Chi ha detto che per fare streaming in grande stile ci vogliano grandi strumentazioni? Con meno di 10 euro puoi acquistare una scheda di acquisizione che ti consentirà di personalizzare le tue dirette da Play Station, Xbox e qualsiasi altro dispositivo HDMI. E se questo non ti basta, potrai condividere i contenuti multimediali via Skype o riprodurre i giochi da smartphone direttamente alla TV di casa.ù

Scheda di acquisizione Y&H: caratteristiche tecniche

La scheda di acquisizione Y&H è un dispositivo estremamente semplice. Presenta un design robusto realizzato completamente in metallo, con un connettore USB 3.0. La scheda è in grado di catturare un segnale video con una risoluzione di 1080p e un framerate di 60fps. Tuttavia, è capace di accettare un segnale in ingresso fino a 4K a 60fps. Naturalmente, grazie all’ingresso HDMI integrato è possibile collegare qualsiasi dispositivo come Play Station, Xbox, Nintendo Switch, computer, smartphone e tablet. Si tratta di una pratica soluzione anche nel caso di presentazioni, consentendo di collegare in mirroring il proprio laptop, seppur non dotato di uscita HDMI integrata. Il dispositivo è completamente plug and play e non richiede installazioni driver o software di terze parti. Naturalmente per ottenere le massime prestazioni offerte, è indispensabile utilizzare una porta USB 3.0 anche sul computer.

Si tratta però anche di un dispositivo estremamente versatile. La scheda, infatti, non è utile solo allo streaming dei videogiochi, ma rappresenta un ottimo strumento professionale. Utile, ad esempio, per condividere i contenuti multimediali durante una lezione in DAD o per utilizzare una fotocamera reflex come webcam. La funzionalità plug and play, inoltre, consente di utilizzare la scheda con la maggior parte dei sistemi operativi come Windows, Mac OS o Linux. Infine, è ottimizzata per i maggiori software di videoconferenza come Skype, Zoom e Microsoft Teams oltre che per OBS o XSplit.

Grazie ad un notevole calo di prezzo, la scheda di acquisizione Y&H è disponibile su Amazon a soli 7,44 euro, un prezzo praticamente irrisorio considerando le capacità del dispositivo. Naturalmente, con spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.