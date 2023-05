Una sola app, 41 lingue: proseguono le offerte Mondly al 96%

Vuoi ampliare i tuoi orizzonti e imparare una nuova lingua? Allora non puoi perderti l’offerta del secolo: Mondly, la piattaforma leader nell’apprendimento delle lingue, ti offre uno sconto incredibile del 96% per l’accesso illimitato a ben 41 corsi di lingua. Ciò significa che, pagando solo una volta, avrai accesso a tutte le lingue e a tutti gli aggiornamenti futuri, aumentando nel tempo il valore del tuo investimento.

Un sistema di apprendimento unico

Mondly ti offre l’opportunità di acquisire preziose competenze linguistiche attraverso un un metodo di apprendimento all’avanguardia. Non c’è limite a ciò che puoi ottenere imparando una o addirittura più lingue: potresti, ad esempio, assicurarti quell’ambito posto di lavoro in un altro Paese, intraprendere quel viaggio mozzafiato attorno al mondo che hai sempre desiderato o semplicemente mantenere la tua mente affilata come una lama.

Ma cosa rende Mondly così straordinario? Lasciati incantare dalle funzionalità incluse nel piano a vita. Questa piattaforma ti permette di costruire abilità linguistiche pratiche per la vita reale, facendoti parlare la lingua desiderata sin dal primo giorno. Immergiti in oltre 300 lezioni coinvolgenti suddivise in 50 argomenti. Quiz settimanali e sfide mensili ti terranno sempre motivato e coinvolto nel processo di apprendimento.

Potrai imparare fino a 41 lingue diverse, dai classici come l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, fino alle lingue più esotiche come il coreano, il giapponese o il persiano. E la cosa migliore è che, a differenza di molte altre app di apprendimento, Mondly si adatta alle tue esigenze consentendoti di scegliere la tua lingua madre come punto di partenza. È un vero e proprio personal trainer linguistico.

Mondly ha creato un metodo che mette la conversazione al centro dell’attenzione, combinando il riconoscimento vocale e le lezioni di dimensioni ridotte per aiutarti a raggiungere la fluidità nel parlato più velocemente che mai. Non è una sorpresa, quindi, che sia stata proclamata “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple. È stata persino citata da Forbes. Con oltre 100 milioni di download, Mondly è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale.

Basta barriere linguistiche: fatti un regalo e raggiungi tutti i tuoi obiettivi imparando una nuova lingua. Approfitta della promozione in corso per accedere a tutte le 41 lingue senza alcun limite: a soli 89,99 euro anziché 1.999,99 il risparmio è assicurato.

