Una stazione di ricarica ed HUB USB tutto in uno con l'HUB Wenter 11

Se le porte USB proprio non ti bastano mai, allora l’offerta sull’HUB che stiamo per proporti è esattamente quello che ti serve. Si tratta dell’HUB Wenter 11, una soluzione con ben 11 porte USB con interruttori individuali che ti farà dimenticare qualsiasi limite alla connettività.

HUB USB Wenter a 11 porte: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto semplice, con dimensioni tutto sommato compatte pur considerando il numero di porte, solo 20 cm x 5,5 cm. Come premesso le porte sono ben 11, di cui 7 con specifica USB 3.0 per il trasferimento dati, e 4 dedicate alla ricarica rapida dei dispositivi mobili. Si tratta chiaramente di un dispositivo alimentato, e che include in confezione l’adattatore a muro. I pulsanti individuali, tuttavia, consentono di alimentare esclusivamente le porte necessarie, così da mantenere attive solo quelle in utilizzo. Utili gli indicatori LED che circondano ogni singolo pulsante, così da indicare non solo l’attività della porta, ma anche il tipo: blu per USB 3.0 e rosso per la ricarica. Comodo il cavo da 1,5 metri che consente un ottimo spazio di manovra ed un posizionamento piuttosto agevole.

Per quanto riguarda la compatibilità, si tratta di un dispositivo plug and play che non richiede installazione di driver o software di terze parti. Di conseguenza è possibile utilizzarlo praticamente su qualsiasi sistema operativo desktop come Windows, MacOS, Linux o Chrome OS. Buono il circuito interno che offre un doppio sistema di protezione da sovraccarico e sovratensione. Questo consente di interrompere la ricarica, una volta raggiunto il 100% della capacità così da non mettere sotto sforzo la batteria. Allo stesso tempo protegge la periferica e gli apparecchi connessi in caso di sbalzi di tensione. In sostanza, si tratta di un accessorio semplice, ideale soprattutto per i professionisti che necessitano di una connettività estesa.

Grazie ad un’offerta lampo, solo per poche ore, l’HUB Wenter 11 è disponibile su Amazon a soli 34,84 euro.