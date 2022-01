Una VPN all'85% di sconto: come approfittarne

Ci siamo, anche le cose più belle prima o poi hanno una fine. Mancano poche ore ormai al termine dell'incredibile sconto dell'85% su una delle VPN più utilizzate online. Private Internet Access si presenta da anni come un'azienda valida, ricca di idee e sempre a disposizione dell'utente. Ma cosa offre realmente il suo servizio e come poter approfittare, finché possibile, dello sconto valido su 3 anni di abbonamento più tre mesi di utilizzo completamente gratuito? Vediamolo subito in questo articolo.

Cosa offre la VPN di Private Internet Access

Una buona VPN deve sempre tenere sotto il proprio controllo tre elementi fondamentali: la privacy per l'utente, la sicurezza per i dati e, perché no, tanta libertà durante la fruizione dei contenuti di streaming online, principalmente film e serie TV.

Come sicuramente saprete infatti, una VPN (o Virtual Private Network) consente a chiunque di navigare in rete in maniera anonima e da qualunque server presente nel mondo (ovviamente sempre di proprietà, in questo caso, di Private Internet Access). Questo significa che nessuna informazione personale, tra cui anche l'indirizzo IP del proprio dispositivo o la localizzazione della propria postazione, potrà essere rilevata dai malintenzionati.

Ciò, tornerà ancora più utile nel momento in cui ci connetterà alle Wi-Fi aperte e pubbliche, sempre al limite della sicurezza. Queste possono infatti essere facilmente infettate e quindi sempre pronte a catturare quante più informazioni dagli utenti che si collegano.

Utilizzando la rete privata di Private Internet Access si potrà avere maggior controllo anche su tutti i dati caricati sul web, poiché le email, le foto, i dettagli bancari e quant'altro saranno sempre criptati e quindi inaccessibili.

Infine, dal punto di vista del puro intrattenimento, sarà anche possibile sfruttare la connessione tramite server di atri Paesi per accedere ad un catalogo più ampio di contenuti. Netflix in versione americana, Prime Video in quella tedesca o Disney+ i quella francese. Basterà semplicemente cambiare il server tra quelli a disposizione ed eseguire il login con le proprie credenziali. Automaticamente si verrà catapultati in un mondo di film e serie TV completamente nuovo. Ovviamente la stessa cosa varrà nel caso in cui ci si trovi all'estero e si voglia accedere ad un account italiano.

Tutto ciò potrà essere richiesto con uno sconto dell'85% per tre anni, con in più tre mesi offerti in maniera completamente gratuita.