Una VPN come regalo di Natale? Perché no

Se siete ancora alla ricerca del regalo di Natale più adeguato, perché non considerare anche uno scudo di protezione online? Private Internet Access offre infatti uno sconto dell'83% più tre mesi gratis sull'abbonamento triennale alla propria VPN. Chiunque nel 2021 ha sentito parlare di questo tipo di servizi e potrebbe quindi non essere poi una così cattiva idea consentirne l'accesso ad un prezzo così conveniente. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire di cosa si tratta nello specifico.

Cosa offre La VPN di Private Internet Access

I motivi per scegliere la VPN di Private Internet Access, oltre ovviamene alla promozione dell'83% di sconto più tre mesi gratis sull'abbonamento triennale, sono sostanzialmente tre. Il primo riguarda la sicurezza durante la navigazione online. La funzione principale di questo tipo di servizi è infatti l'anonimato, e grazie alle decine di opzioni personalizzabili legate alla privacy presenti nella suddetta piattaforma, chiunque potrò navigare su Internet sentendosi completamente protetto da ogni minaccia.

Da non sottovalutare è anche l'aspetto legato alla compatibilità della VPN. Con Private Internet Access infatti, si avrà la possibilità di ottenere protezione fino ad un massimo di 10 dispositivi, qualunque sia il sistema operativo o il browser utilizzato. La compatibilità si estende infatti a: Windows, macOS, Linux, Android, iOS/iPadOS, Chrome, Firefox e Opera.

Infine, come sicuramente saprete, una buona VPN consente anche di navigare dal proprio divano in tutti i siti web internazionali e inaccessibili dall'Italia. Private Internet Access dispone di centinaia di server in ben 78 Paesi diversi, perciò non sarà un problema guardare le serie di Netflix statunitensi o scaricare qualche app dallo store tedesco.