Una VPN per tutti i dispositivi: ecco perché la soluzione è NordVPN

Per proteggere tutti i propri dispositivi con una VPN è possibile affidarsi a NordVPN, servizio sempre più di riferimento per il settore delle connessioni sicure e private. Una delle caratteristiche principali di NordVPN è la possibilità di utilizzo “multi-dispositivo”. Con un solo account, infatti, è possibile gestire fino a 10 connessioni in contemporanea, accedendo alla VPN da tutti i propri dispositivi (grazie alle app di NordVPN disponibili per tutti i principali sistemi operativi.

Con l’offerta in corso, in questo momento, NordVPN è ora attivabile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, puntando sul piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare una delle offerte in corso basta accedere al sito ufficiale di NordVPN.

Perché scegliere NordVPN oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN:

senza limiti di banda e di traffico dati

con un traffico dati protetto dalla crittografia

con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

con la possibilità di utilizzare il servizio da 10 dispositivi in contemporanea

con un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

con vari servizi aggiuntivi pensati per incrementare la sicurezza, come Threat Protection disponibile scegliendo la versione Plus da 1 euro al mese

NordVPN è ora disponibile in forte sconto: per chi sceglie il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, infatti, il servizio è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 3,39 euro al mese. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

L’offerta prevede la fatturazione anticipata con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Da segnale, inoltre, la possibilità di attivare l’abbonamento anche in versione mensile oppure annuale o ancora di poter puntare sul piano Plus per aggiungere vari servizi aggiuntivi e arricchire la VPN, rendendo la connessione più sicura.