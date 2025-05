Un'identità alternativa da usare online: ci pensa Surfshark (ora in sconto)

Navigare in rete non è sempre sicuro: i nostri dati, infatti, se non correttamente tutelati potrebbero essere venduti e diffusi senza il nostro consenso. Per questo motivo Surfshark ha proposto una soluzione concreta per chi desidera proteggersi online: parliamo di Alternative ID, un servizio incluso nel piano Surfshark Starter, che ti permette di blindare la tua identità digitale, contrastare il fenomeno dello stalking online e tenere alla larga i data broker. Ora puoi abbonarti approfittando di un’offerta esclusiva, che ti permette di ottenere il 79% di sconto e ricevere 3 mesi aggiuntivi.

Un’identità alternativa per navigare in sicurezza

Alternative ID, insieme alla VPN, è la funzione chiave del pacchetto Surfshark Starter che consente di creare un’identità digitale alternativa: una combinazione di nome, cognome ed e-mail proxy da utilizzare per registrazioni, acquisti online o iscrizioni a servizi, senza mai rivelare i propri dati reali. Questo approccio non solo protegge la privacy, ma riduce drasticamente la ricezione di spam e limita i danni in caso di violazione di database.

Il piano Surfshark Starter, oltre a Alternative ID, include anche una VPN pluripremiata che protegge la connessione da occhi indiscreti, anche su reti Wi-Fi pubbliche. Navigare, effettuare acquisti o gestire dati sensibili diventa così un’attività priva di rischi, grazie alla crittografia avanzata che impedisce il tracciamento da parte di terzi.

Completano il pacchetto il blocco di pubblicità e video (grazie a CleanWeb 2.0, disponibile su Chrome, Firefox, Edge e app Surfshark) e il cookie pop-up blocker, che rifiuta automaticamente le richieste di consenso cookie.

Hai anche la garanzia 30 giorni

Per attivare Surfshark Starter, basta abbonarsi, scaricare l’app e accedere con le proprie credenziali. Da lì, si potrà gestire ogni funzione del piano, esplorare le potenzialità di Alternative ID e utilizzare la VPN per una protezione completa. E con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, si può provare il servizio senza rischi.

Ora puoi abbonarti a Surfshark Starter al prezzo promozionale di soli 3,19 euro al mese, grazie al 79% di sconto. In più, riceverai anche 3 mesi extra aggiuntivi. Proteggere la propria identità, evitare fughe di dati e accedere al web in totale anonimato è finalmente alla portata di tutti: abbonati ora per risparmiare e tutelarti fin da subito.