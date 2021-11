Unieuro senza freni: Nintendo Switch OLED a soli 273 euro

Questa mattina Unieuro ha stupito tutti con un’offerta incredibile sull’ultima arrivata in casa Nintento. La nuovissima Nintendo Switch OLED scontata di oltre il 20% sia in versione bianca che nera, un prezzo che difficilmente abbiamo visto perfino per il precedente modello. Un affare semplicemente irripetibile. Si tratta naturalmente di quantità estremamente limitate, quindi non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Nintendo Switch OLED: caratteristiche tecniche

La Nintendo Switch OLED è la nuova variante dell’acclamata console domestica della casa nipponica. Si tratta sostanzialmente di un upgrade che porta con sé diverse novità rispetto al modello originale. Naturalmente, quella più significativa è il nuovo e più ampio display, in questo caso con una diagonale da 7 pollici e con tecnologia OLED. Il nuovo schermo offre colori nettamente più fedeli ed un contrasto maggiore, per un’esperienza mai vista prima su una console portatile. Nintendo ha poi migliorato anche l’esperienza audio, con altoparlanti in grado di offrire un suono più pieno e, soprattutto, più potente. Tra le novità trova spazio anche un nuovo stand, di dimensioni maggiori, in modo da offrire una stabilità migliorata in modalità “tavolo”. Nel complesso quindi, si tratta di diversi piccoli upgrade che sommati riescono a proporre un’esperienza sensibilmente migliorata rispetto al modello originale.

Naturalmente la console mantiene la compatibilità con tutti gli accessori già disponibili. Molto interessante, infatti, la possibilità di utilizzare la vecchia docking station anche per il nuovo modello OLED. Tuttavia, la nuova docking station propone una piccola, ma significativa aggiunta rispetto alla precedente. Stiamo parlando della porta RJ45 per la connessione via cavo, completamente assente sul modello originale. Questa consente di ottenere un’esperienza online nettamente migliorata, con una riduzione della latenza evidente ed una connessione decisamente più stabile. Naturalmente la piena compatibilità rimane anche con i Joycon che, invece, rimangono esattamente gli stessi. Ottimo l’aumento dello spazio di archiviazione, assolutamente da non trascurare, che passa a 64GB rispetto ai 32GB del precedente modello.

