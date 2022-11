Unimarconi presenta il Master online in Business Administration

Economia, business, visione internazionale: Unimarconi cala l’asso nel mondo della formazione online, dando vita ad un Master di grande prestigio che catturerà inevitabilmente le attenzioni di quanti, di fronte alle attuali turbolenze dei mercati internazionali, sentono di poter e voler vivere un ruolo attivo nello scrivere la storia del business dei prossimi decenni. Questione di scelte e di ambizioni, ma soprattutto di competenze: il 22 novembre è il giorno in cui Unimarconi andrà a svelare il modo in cui investire sul proprio futuro sarà il modo migliore per investire su sé stessi per andare a catturare quelle opportunità che il mercato lascerà emergere.

Master online in Business Administration

Dai rapporti dell’impresa con l’ambiente esterno, affrontando temi caldi quali sostenibilità, innovazione, comunicazione e relazioni istituzionali, al marketing management quale strumento per ottimizzare i rapporti azienda-mercato. Ma non solo: le crisi bancarie e la gestione del rischio nel sistema regolamentare europeo, gli investimenti internazionali e la case history aziendali. Appare del tutto chiaro fin da queste premesse come il Master in Business Administration intenda offrire agli studenti una fondamentale chiave di lettura che non consente soltanto di leggere l’economia, ma anche le basi della società e della geopolitica in un periodo storico nel quale, mai come oggi, questi aspetti sono inscindibilmente legati, correlati e conseguenti. Il tutto è inoltre declinato ad un sistema collaudato di formazione online, offrendo massima libertà agli studenti ed aprendo così maggiori opportunità anche a coloro i quali non hanno la possibilità di seguire corsi presso sedi fisse prestabilite.

Il Master (di I livello), disponibile anche in una versione interamente in lingua inglese, è una vera e propria full immersion in un mondo di competenze altamente professionalizzanti, peculiari e di cui il mercato del lavoro sarà necessariamente famelico. A parlarne, il prossimo 22 Novembre a partire dalle 18:00, il Presidente e Direttore Generale dell’Unimarconi Alessio Acomanni, il CEO di ISEA Maristella Vicini e il Professor Rainer Masera, Preside della Facoltà di Economia. Il loro intervento servirà per circostanziare l’idea di un Master di tale caratura, per spiegarne le prospettive e per illustrare agli studenti interessati quelli che saranno i possibili sbocchi sul mercato del lavoro. Si tratterà di una discussione che si avvarrà inoltre del contributo di Guido Bastianini, ex AD di Carige e Mps e di Maria Pia Caruso, dirigente dell’AGCOM, per impreziosire la presentazione con ulteriori analisi di alto livello.

A moderare il dibattito, il Prof. Alexander Privitera. Le conclusioni saranno affidate invece al Prof. Federico Arcelli, docente straordinario di economia delle istituzioni finanziarie internazionali all’Unimarconi.

Il Master, promosso dall’Università Guglielmo Marconi e nato da un protocollo di cooperazione con ISEA (Istituto di Studi per l’Economia Applicata), è rivolto alle nuove generazioni di manager e professionisti, costruendo le fondamenta per una nuova generazione di talenti a cui affidare il genio del made in Italy, dell’impresa nazionale su orizzonti internazionali ed il timone di un fronte business che dovrà necessariamente tenere salda la rotta anche in mezzo alle turbolenze in arrivo.

Il programma del Master in Business Administration è progettato per soddisfare le attuali esigenze del mercato in particolar modo delle aziende bancarie e delle società di servizi che necessitano di nuove generazioni di manager e professionisti, in un contesto competitivo in continua evoluzione. Il Master MBA Unimarconi permette ai partecipanti di sviluppare un’ampia gamma di competenze ed abilità in particolar modo di problem-solving, cooperazione, leadership, creatività, comunicazione, motivazione, negoziazione, oltre alla conoscenza degli attuali trend regolatori in Europa, allo scopo di acquisire una visione internazionale.

Le aziende potranno affidarsi all’istinto o alla tradizione, ma non potranno mai fare a meno di manager armati delle giuste competenze: il Master in Business Administration alza l’asticella su questo fronte, preparandosi a dialogare con un mercato al quale si prepara ad offrire nuovi talenti in cerca di un ruolo. 12 mesi, 60 CFU, e-learning come approccio e come metodo.

Scopri qui tutti i dettagli. Puoi seguire la diretta della presentazione il 22 novembre, a partire dalle ore 18, a questo link.

In collaborazione con Unimarconi