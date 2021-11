Un'intera postazione desktop a soli 200 euro: HP Elite 8300

E se ti dicessi che con circa 200 euro puoi acquistare un’intera postazione desktop che include pc, periferiche e monitor? È questa una delle proposte per il Black Friday in anticipo di Amazon, che offre l’intera postazione HP Elite 8300 ricondizionata, ideale per l’ufficio o per la casa, ad un prezzo irrisorio.

Postazione completa HP Elite 8300: caratteristiche tecniche

Il pacchetto include un computer desktop HP Elite 8300, un monitor HP EliteDisplay, mouse, tastiera e perfino scheda di rete Wi-Fi. Praticamente tutto il necessario per costruire la propria postazione e mettersi subito a lavoro. Il computer ospita un processore Intel Core i5-3570S quad-core con una frequenza massima di ben 3,8GHz. Questo è supportato da ben 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB, naturalmente espandibili. Per quanto riguarda il monitor, si tratta di un’unità da 20 pollici ideale per il lavoro d’ufficio. Mouse e tastiera sono piuttosto essenziali, ma ideali per l’utilizzo professionale che non richiede prestazioni estreme quanto piuttosto la praticità. A stupire, tuttavia, è proprio l’unità centrale che a dispetto del prezzo ha davvero molto da offrire.

Le porte USB sono addirittura 10, di cui 4 frontali, e 4 con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono ben tre, 2 DisplayPort e una VGA, e consentono di gestire fino a 3 monitor contemporaneamente. Grazie al dongle incluso, è presente la connessione Wi-Fi che consente di posizionare il PC ovunque senza preoccuparsi della presenza o meno della rete cablata. Tuttavia, è presente nella parte posteriore la porta RJ45 nel caso in cui volessi adottare la connessione via cavo, più stabile e performante. Non manca neanche un lettore ottico che consente di leggere o scrivere CD e DVD. In sostanza, considerato il prezzo, si tratta di una macchina estremamente performante e soprattutto completa di qualsiasi accessorio.

Grazie ad uno sconto del 25%, la postazione completa HP Elite 8300 è acquistabile su Amazon a soli 216,70 euro per un risparmio di ben 72 euro sul prezzo di listino.