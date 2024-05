Uno dei migliori Mouse Logitech a un prezzo BOMBA: su Amazon al -39%

Il mouse Pebble 2 è uno dei prodotti a marchio Logitech più venduto in assoluto poiché piace molto alle persone e di certo piacerà anche a te. È così sottile e leggero che non appena inizierai a usarlo te ne innamorerai subito e non potrai farne più a meno. Ora tra l’altro è proprio il momento giusto per acquistarlo.

Lo trovi su Amazon a un prezzo estremamente competitivo, solo 18,99€ con un maxi sconto del 39%. Approfittane al volo e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.

Mouse Logitech Pebble 2: a questo prezzo è un vero affare

Sin da subito amerai tutte le caratteristiche che rendono questo Mouse unico nel suo genere. I suoi punti di forza sono di gran lunga le dimensioni e il design sottile, che ti permetteranno di utilizzarlo tutte le volte che vuoi senza alcun pensiero. Puoi addirittura metterlo in tasca e portarlo con te ovunque.

Grazie alla tecnologia Easy-Switch e alla connettività Bluetooth, puoi collegare questo prodotto a un massimo di 3 dispositivi diversi e alternarne l’utilizzo semplicemente premendo il piccolo tasto sul retro. Non ci sono limitazioni, puoi infatti collegare questo modello a qualsiasi dispositivo, che sia esso un PC Windows, un Mac, un iPad e tanti altri ancora.

Inoltre non dovrai più preoccuparti dell’autonomia. Questo mouse ti offre tantissime ore di utilizzo e una durata della batteria fino a 2 anni. In più grazie alla possibilità di personalizzare il pulsante centrale potrai risparmiare un sacco di tempo nell’eseguire le operazioni più comuni.

In questo momento puoi acquistare il nuovo modello di Mouse Logitech Pebble 2, in colorazione rosa o nera, direttamente su Amazon al piccolo prezzo di soli 18,99€, usufruendo di uno ottimo sconto del 39%.

Le spedizioni con Prime sono gratuite e rapide in tutta Italia.