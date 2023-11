Uno dei videogiochi Horror migliori di sempre è scontato per il Black Friday!

Uscito originariamente nel 2008, Dead Space ha visto l’uscita del suo remake proprio quest’anno. E se non lo conoscessi, si tratta semplicemente di uno dei videogiochi horror più riusciti di sempre. Grazie al Black Friday, potrai avere la versione per PS5 a 34,97€ invece di 79,99€!

Dead Space: l’horror spaziale

Dead Space, il classico survival horror fantascientifico del 2008, torna in una versione completamente ricostruita per PlayStation 5. Il remake, sviluppato da Motive Studios e pubblicato da Electronic Arts, offre un’esperienza profondamente coinvolgente e ricca di suspense, grazie a una grafica sbalorditiva, un audio riprogettato da zero e miglioramenti al gameplay.

La storia del gioco rimane fedele all’originale: Isaac Clarke, un ingegnere civile, viene inviato a riparare la USG Ishimura, una nave spaziale per la ricerca mineraria. Tuttavia, quando Isaac arriva a destinazione, scopre che l’equipaggio della nave è stato massacrato e che Nicole, la sua amata compagna, è scomparsa.

Il remake di Dead Space offre una grafica completamente rinnovata che sfrutta appieno le capacità di PlayStation 5. I modelli dei personaggi e degli ambienti sono dettagliati e realistici, e gli effetti speciali sono impressionanti. Le ambientazioni della USG Ishimura sono particolarmente suggestive, con un’atmosfera claustrofobica e inquietante che contribuisce a creare un’esperienza di gioco davvero coinvolgente.

L’audio è un altro elemento fondamentale dell’esperienza di Dead Space. Il remake offre un audio surround 3D che immerge il giocatore nell’atmosfera di terrore del gioco. I suoni dei necromorfi, in particolare, sono particolarmente inquietanti e contribuiscono a creare un’atmosfera di tensione e suspense.

Il remake di Dead Space introduce anche alcuni miglioramenti al gameplay che rendono l’esperienza più fluida e coinvolgente. Ad esempio, il sistema di controllo è stato rivisto per essere più preciso e intuitivo, e l’inventario è stato riorganizzato per essere più facile da gestire.

Acquista subito il remake di Dead Space grazie all’offerta per il Black Friday pagandolo solo 34,97€ invece di 79,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.