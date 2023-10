Usa le passkey e blinda i tuoi account con 1Password

Il classici sistemi di autenticazione, composti da username e password, sono spesso oggetto di facili violazioni per via delle credenziali spesso troppo semplici utilizzate da diversi utenti. Per ovviare a ciò, le passkey si propongono come tecnologia di autenticazione di nuova generazione, sbarazzandosi definitivamente di questi due elementi critici. Grazie all’utilizzo di due chiavi di cifratura pubblica privata, di cui una memorizzata nel server e l’altra nel dispositivo, in modo da poter utilizzare elementi come il volto, l’impronta o il dispositivo stesso come metodo di autenticazione. Un sistema che blinda a tutti gli effetti gli account e che, per questo motivo, è di recente stato implementato su 1Password, un ottimo password manager che vi permette di proteggere tutte le vostre credenziali in un unico posto.

Passa ora alle passkey con 1Password

1Password protegge tutti i dati degli account che avete salvato con crittografia di alto livello, difendendo i dati da attacchi informatici. Funziona senza problemi in tutti gli ecosistemi più diffusi (Windows, macOS, iOS e Android) e permette di essere facilmente utilizzato, grazie all’interfaccia intuitiva e veloce. Permette anche di condividere facilmente casseforti contenenti credenziali, con amici e familiari. Siete voi a decidere per quanto tempo e con chi.

Sono disponibili piani per i privati e per le aziende, più adatti alle varie esigenze. Usufruendo del servizio, potrete beneficiare della protezione più avanzata, nonché di tutti gli strumenti necessari per gestire le credenziali private e della vostra azienda. Potete provare 1Password per 14 giorni e, nel caso vi lasci soddisfatti, il piano è disponibile a 19.95$ al mese, offrendo un’installazione facile, una condivisione sicura e un supporto esperto, sempre presente per qualsiasi evenienza.

Vi basterà registrarvi al sito e scaricare l’app per PC, Mac o smartphone, adottando una chiave principale con cui proteggere l’intera cassaforte.

Scegliete ora 1Password e blindate i vostri account.

