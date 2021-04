USA, sanzioni contro la Russia per i cyberattacchi

Joe Biden non aveva avuto parole tenere nei confronti di Vladimir Putin e per contro gli auguri di Putin nei confronti dell’omologo USA non lasciavano presupporre a rapporti teneri tra le parti. L’odierna decisione firmata negli States conferma l’aumentata tensione tra i due poli: dal Treasury Department sono arrivate sei nuove nomine per altrettante aziende tecnologiche russe che vanno ora ad arricchire la famigerata “entity list” che già ha congelato da tempo i rapporti con la Cina.

Una mossa dai diretti riscontri economici, ma una mossa che sembra essere altresì fortemente simbolica: gli Stati Uniti stanno lanciando un monito alla Russia.

L’Entity List coinvolge la Russia

Questi i nomi additati dalle autorità USA:

ERA Technopolis; Pasit, AO (Pasit);

(Pasit); Federal State Autonomous Scientific Establishment Scientific Research Institute Specialized Security Computing Devices and Automation (SVA);

(SVA); Neobit, OOO (Neobit);

(Neobit); Advanced System Technology, AO (AST);

(AST); Pozitiv Teknolodzhiz, AO (Positive Technologies).

Questi gruppi sono accusati di aver supportato le attività ostili che la Russia avrebbe portato avanti sia in occasione delle interferenze nelle elezioni USA, sia a seguito del caso “SolarWinds“. Espulsi inoltre 10 responsabili dall’ambasciata russa a Washington e congelata la possibilità da parte di gruppi USA di acquistare debito sovrano russo.

Biden avrebbe precedentemente anticipato a Putin le decisioni oggi ufficializzate, ma avrebbe altresì aperto ad un futuro incontro sul quale stabilire nuovi binari di incontro tra le parti: sarà la controparte russa a decidere se lasciar ulteriormente deteriorare i rapporti o se accettare la mano tesa di un Presidente che da una parte mostra il bastone, ma dall’altra porge la carota. L’era Trump è finita, insomma, e Biden sta iniziando a dettare le proprie regole.