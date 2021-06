USA, scienza e supply chain: via dal giogo orientale

Chiamarla autarchia avrebbe sinistri rimandi, ma nello scatto di investimenti approntato dagli USA c'è comunque la chiara voglia/necessità di tagliare i ponti con l'Oriente ed evitare di restare al giogo della pressione orientale sulle principali produzioni. Gli investimenti approvati dal Senato USA (S.1260) ammontano a ben 52 miliardi di dollari per la produzione di semiconduttori, un aumento del 30% alla National Sciance Foundation ed ulteriori 29 miliardi per le scienze applicate.

L'obiettivo non è soltanto quello di staccarsi dal giogo cinese, ma anche di fare un importante scatto in avanti in quanto a ricerca e sviluppo su alcune tematiche fondamentali per l'innovazione di domani. Per gli USA è questo il tentativo di dar vita a nuovi distretti tecnologici, anche al di fuori della sola Silicon Valley, e tutto ciò nel solco della riforma che lo stesso Biden ha annunciato fin dal suo primo giorno alla Casa Bianca.

Whoever wins the race to the technologies of the future will be the global economic leader.

We must invest in science, R&D, manufacturing, and innovation.

The U.S. Innovation and Competition Act, including my Endless Frontier Act, will do just that.

