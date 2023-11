Usa una VPN quando acquisti online all'estero

Molte persone oggigiorno viaggiano spesso. Magari tu sei proprio tra queste. Per lavoro o divertimento, è sempre più facile e immediato spostarsi, anche a prezzi modici, da un Paese all’altro senza troppa difficoltà. Qualsiasi sia il motivo per cui viaggi, devi sapere che è importantissimo utilizzare una VPN quando acquisti online all’estero. Attiva ora NordVPN, in super offerta a un prezzo speciale grazie al Black Friday in corso.

Il primo e principale motivo riguarda proprio la tua sicurezza. La privacy di tutti è costantemente in pericolo ogni giorno. Figurati tu quando sei all’estero collegato a reti WiFi sconosciute o gratuite. Il rischio di incorrere in violazioni di identità, furto dati e clonazione dei dettagli di pagamento, quando sei connesso alla rete, è elevatissimo.

Grazie a NordVPN, però, avrai sempre un canale criptato su cui navigare e acquistare online. Così i tuoi dati personali e sensibili saranno sempre al sicuro e illeggibili da occhi indiscreti. Si tratta di una crittografica speciale, definita AES a 256 Bit, che rende anonime tutte le informazioni in entrata e in uscita dai tuoi dispositivi quando protetti da questa VPN.

Grazie a una VPN puoi acquistare come se fossi in Italia anche dall’estero

Un secondo motivo per cui è importante e comodo utilizzare una VPN quando ti trovi all’estero riguarda alcune tipologie di acquisto online. Infatti, attivando NordVPN sui tuoi dispositivi, sarà come acquistare in Italia anche se ti trovi in un altro Paese. Come è possibile? Semplicemente cambiando posizione virtuale.

Infatti, a tua disposizione hai oltre 5800 server di proprietà dislocati in 61 Paesi differenti. Si tratta quindi di un vantaggio straordinario perché, in alcuni casi, certi portali di acquisto online sono disponibili solo quando ti connetti dall’Italia. Pensa anche agli abbonamenti delle piattaforme di streaming live e on demand. Disponibili solo dall’Italia, se vivi all’estero potrai attivarli senza restrizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.