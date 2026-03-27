Usare l'AI per smascherare le offerte di lavoro false su LinkedIn

Verrebbe da pensare che una piattaforma professionale costruita apposta per il mondo del lavoro abbia le difese necessarie per tenere fuori i truffatori. E invece no. LinkedIn è diventato uno dei terreni di caccia preferiti per le truffe lavorative.

10 segnali che quell’offerta di lavoro su LinkedIn è una truffa

Trovare un annuncio che sembra perfettamente allineato con la propria esperienza e i propri obiettivi di carriera produce un’euforia comprensibile. Ma quell’entusiasmo può trasformarsi rapidamente in sospetto quando i segnali d’allarme, a volte evidenti, a volte subdoli, iniziano a emergere.

Per avere un quadro completo e aggiornato dei segnali a cui prestare attenzione, è possibile chiedere direttamente all’intelligenza artificiale. Il prompt è semplice: Quali sono i segnali d’allarme che indicano una possibile truffa lavorativa su LinkedIn?

La risposta è un elenco di indicatori che, una volta noti, rendono molto più semplice distinguere un annuncio reale da uno scritto ad arte.

1. L’annuncio che sembra troppo bello per essere vero

Se un ruolo promette stipendi elevati per poca esperienza, orari flessibili, promozioni rapide e pochi dettagli concreti sulle responsabilità, è il classico amo. Le offerte di lavoro reali includono aspettative chiare, non vantaggi vaghi e generici progettati per far brillare gli occhi alla gente. La regola è semplice: se sembra un sogno, probabilmente lo è, nel senso che non è reale.

2. Il profilo del selezionatore che non torna

Prima di rispondere a qualsiasi messaggio, vale la pena controllare il profilo del recruiter. Poche connessioni, nessuna storia lavorativa verificabile, una cronologia professionale incoerente, un account creato di recente o una foto profilo che sembra uscita da un archivio fotografico generico sono tutti segnali preoccupanti. I selezionatori legittimi hanno un percorso visibile e connessioni in comune con persone del settore.

3. La conversazione che si sposta immediatamente altrove

Se qualcuno chiede subito di continuare la conversazione su un servizio di messaggistica esterno o su un’email personale, la cautela è d’obbligo. I truffatori cercano di portare fuori dalla piattaforma, dove la moderazione è più debole e le loro attività sono più difficili da tracciare. Un selezionatore serio non ha fretta di abbandonare il canale ufficiale.

4. La richiesta di pagamento anticipato

Questo è probabilmente il segnale d’allarme più inequivocabile. Nessuna azienda legittima chiede ai candidati di pagare per formazione, attrezzature, verifiche dei precedenti o “kit di avviamento”. Se viene chiesto del denaro prima ancora di essere assunti, la risposta è una sola: allontanarsi immediatamente. Non esistono eccezioni a questa regola.

5. La descrizione del lavoro vaga o copiata

Gli annunci fraudolenti spesso mancano di responsabilità specifiche, non menzionano un team o un responsabile reale, usano espressioni generiche da manuale del marketing e contengono errori grammaticali o di ortografia. Il confronto con annunci reali della stessa azienda o dello stesso settore rivela le differenze in pochi secondi.

Per verificare, basta usare questo prompt: Confronta questa descrizione di lavoro con gli annunci tipici per lo stesso ruolo nel settore [settore]. Ci sono segnali che indicano che potrebbe essere falsa o generica?

6. L’azienda che non esiste (o quasi)

Un’altra cosa da fare assolutamente, è cercare il nome dell’azienda al di fuori di LinkedIn. Se non ha un sito ufficiale, o ne ha uno costruito male, se non risultano dipendenti reali, se non ci sono articoli, recensioni o alcuna presenza verificabile, il segnale è chiaro. Un’azienda che esiste a malapena su Internet probabilmente esiste a malapena nella realtà.

7. La richiesta di dati sensibili troppo presto

Codice fiscale, coordinate bancarie, copie dei documenti d’identità, queste informazioni dovrebbero essere condivise solo dopo un’offerta formale, attraverso canali verificati delle risorse umane. Qualsiasi richiesta di dati personali nella fase iniziale del processo di selezione è un segnale di pericolo che non va ignorato.

8. Il colloquio che non sembra un colloquio

Un colloquio condotto interamente via chat, senza domande reali sulla propria esperienza e con un’offerta immediata al termine è l’opposto di un processo di selezione serio. Le assunzioni reali richiedono tempo, conversazioni approfondite e valutazioni reciproche. Se offrono il lavoro dopo cinque minuti di messaggi, non è efficienza, è una trappola.

9. L’indirizzo email sospetto

Se le comunicazioni arrivano da un indirizzo generico, tipo il nome dell’azienda seguito da un servizio di posta gratuito invece di un dominio aziendale verificato, è un segnale da non sottovalutare. Le aziende serie comunicano attraverso i propri canali ufficiali.

10. La pressione per decidere subito

“Devi accettare oggi“, “I posti sono limitati“, “L’offerta scade tra poche ore“: sono tutte tattiche di pressione progettate per impedire di pensare con calma. I datori di lavoro legittimi danno tempo per valutare le offerte, perché sanno che le decisioni affrettate non convengono a nessuno, tantomeno a loro.

Come usare l’AI per proteggersi

Oltre alla lista dei segnali d’allarme, l’intelligenza artificiale può essere utile in modi più specifici durante la ricerca di lavoro. Ecco tre prompt aggiuntivi per verificare gli annunci sospetti.

Prompt: Ecco il testo di un’offerta di lavoro che ho trovato su LinkedIn. Analizzalo e dimmi se ci sono segnali che potrebbero indicare una truffa. Spiega il tuo ragionamento.

Prompt: Un selezionatore mi ha contattato con questo messaggio: [incollare il messaggio]. Ti sembra legittimo? Quali elementi dovrei verificare prima di rispondere?

Prompt: Quali sono le tattiche più recenti usate dai truffatori nelle offerte di lavoro online? Aggiornami sulle tecniche che potrebbero essere difficili da riconoscere.

Quest’ultimo prompt è particolarmente utile perché le tattiche dei truffatori si evolvono continuamente. Quello che era riconoscibile sei mesi fa potrebbe presentarsi oggi in una forma più sofisticata. Aggiornarsi prima di iniziare una nuova ricerca di lavoro è una precauzione che costa cinque minuti e può risparmiare problemi molto più grandi.

L’istinto resta la difesa migliore

L’intelligenza artificiale è uno strumento eccellente per individuare i segnali d’allarme e analizzare i dettagli di un annuncio sospetto. Ma c’è qualcosa che nessun algoritmo può fare… quella sensazione viscerale di dubbio che si accende quando qualcosa non torna.

Se quella sensazione si presenta, meglio fidarsi e verificare l’annuncio. Se i dubbi sono confermati, vale la pena fare un passo in più: segnalare l’annuncio, bloccare il profilo del falso selezionatore e, se possibile, avvisare altri utenti. Perché la prossima persona che vede quell’annuncio potrebbe non avere la stessa prontezza nel riconoscerlo.

LinkedIn ha strumenti interni per intercettare messaggi sospetti e contenuti ingannevoli. Funzionano, ma fino a un certo punto. Ma la prima difesa resta umana: conoscere i segnali, verificare le fonti e non ignorare il dubbio quando si presenta.