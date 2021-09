USB-C, un bundle tira l'altro e tutti vanno in sconto

Il ricambio generazionale degli smartphone in uso sta aumentando la necessità di avere a disposizione cavi USB-C in casa, in ufficio, nello zaino, in auto e ovunque si utilizzi i propri dispositivi elettronici. Che tu voglia ricaricare lo smartphone o il tablet, o che tu lo voglia collegare per uno scambio dati al volo, lo standard che si impone è ormai l'USB-C. Ecco perché si moltiplicano i bundle che propongono più cavi (di diversa lunghezza) per una sostituzione massiva dei precedenti USB Type-B in uso.

Insomma, se sei stufo di cercare l'unico cavo USB-C che hai in mezzo a mille USB-B è ora di fare pulizia e passare definitivamente alla nuova realtà.

USB-C, vai col bundle

Nei giorni scorsi avevano proposto alcune offerte in merito, ma nessuna arriva ad un costo unitario basso quanto quella odierna firmata AVIWIS. Il bundle, infatti, propone ben 4 cavi USB-C al prezzo di soli 8,49 euro. Qualcosa come 2 euro cadauno, insomma, grazie a uno sconto del 35% che molto probabilmente terminerà ancora prima della scadenza naturale dell'offerta: molte le richieste e molto probabile l'esaurimento anticipato delle scorte disponibili.

La lunghezza dei singoli cavi è differenziata per garantire massima facilità di adozione in qualsiasi contesto: più corte in auto o in una postazione desktop, più lunghe per una ricarica a muro o per un collegamento mobile nel quale qualche cm in più possa offrire maggiori garanzie. In questo caso il bundle mette assieme cavi delle seguenti lunghezze:

0,5 m

1 m

2 m

3 m

Una gamma estremamente ben assortita, insomma, con la garanzia di una protezione a intreccio che promette massima resistenza a trazione e torsioni ripetute. 8,49 euro in tutto solo per poche ore ancora: la conversione è vicina, approfittane subito.