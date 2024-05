Utilizza HBO Max in Italia con questo semplice trucco

Max, noto anche come HBO Max, è la piattaforma streaming statunitense di Warner Bros. Discovery. Tra i suoi contenuti vi sono quelli trasmessi dalla rete HBO e da altre società appartenenti all’universo WarnerMedia.

Il catalogo di HBO Max è tra i più richiesti dagli appassionati di serie tv, purtroppo però qui in Italia la visione risulta bloccata a causa delle restrizioni geografiche. In ogni caso non bisogna disperare, dal momento che esiste una soluzione che permette di aggirare il blocco imposto dal provider di servizi di rete: l’uso di una VPN. Il punto di riferimento in Italia e all’estero è NordVPN, al momento in offerta a 3,69 euro al mese per due anni grazie alla speciale promozione di primavera.

Come vedere HBO Max in Italia

Per vedere HBO Max in Italia è sufficiente attivare una VPN, scaricare l’app HBO Max e connettersi a un server VPN situato negli Stati Uniti d’America, così da far credere all’ISP di essere connessi dagli USA. In questo modo il blocco geografico viene meno e anche gli utenti italiani possono dunque avere libero accesso al catalogo di HBO Max.

Detto questo, confermiamo che NordVPN al momento è la soluzione principe per chi ha bisogno di una VPN: la velocità di connessione più alta della media, l’utilizzo dell’avanzato protocollo VPN WireGuard, la politica no log, il monitoraggio del Dark Web e la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea, con l’aggiunta del servizio Threat Protection.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,69 euro al mese, con tre mesi di servizio extra in regalo