V-Color presenta nuovi moduli RAM DDR5 fino 512GB e 8GHz

V-Color Technology Inc, azienda attiva nel settore della produzione di memorie RAM di fascia alta, ha introdotto i primi moduli DDR5 OC RDIMM RGB, progettati per sistemi workstation. I nuovi moduli sono coperti dal brevetto n. M667728 e uniscono un innovativo disegno caratterizzato da LED RGB, insieme a velocità, affidabilità ed efficienza di alto livello, il che rende le memorie ideali per professionisti lavorano in ambiti come lo sviluppo di intelligenza artificiale, l’analisi dati in tempo reale, il rendering 3D e situazioni che richiedono multitasking intensivo.

V-Color: nuove memorie RAM DDR5 fino a 512GB e 8GHz

Le nuove memorie RAM V-Color sono disponibili in capacità che vanno da un minimo di 16GB fino a un massimo di 64GB per modulo, con configurazioni che possono arrivare a un totale di 512GB. In tutte queste configurazioni, i moduli sono in grado di raggiungere una velocità fino a 8GHz, con una nuova opzione a bassa latenza CL26 ottimizzata per piattaforme che fanno uso di CPU AMD Ryzen Threadripper o Intel Xeon.

I moduli sono realizzati con chip di memoria di alta qualità e tecnologia ON-Die ECC, che gli permette di garantire integrità e stabilità dei dati anche nei carichi di lavoro più impegnativi. Sono pensati per prestazioni elevate in situazioni dove i carichi di lavoro richiedono una reattività immediata, anche in configurazioni a bassa latenza da 6GHz.

Come accennato inizialmente, le nuove memorie RAM di V-Color possono raggiungere gli 8GHz in configurazioni da 4 o 8 moduli (24GB x 4 o 24GB x 8), rappresentando un’interessante opzione per chi fa overclock. Sono anche disponibili configurazioni per chi da priorità alla stabilità nelle applicazioni professionali, con moduli JEDEC da 4.8GHz o 5.6GHz.

V-Color ha anche condiviso dei test, dove una configurazione da 128GB (32GBx4) raggiunge gli 8GHz, con latenza CL40 a 1.35V e CPU AMD Ryzen Threadripper su scheda madre TRX50 AI TOP, ottimizzata per il calcolo ad alte prestazioni e i carichi di lavoro IA. Allo stesso tempo, una configurazione da 96GB (24GBx4) è stata in grado di funzionare a 6GHz con bassa latenza CL28 su piattaforma con processore Intel Xeon e ASUS PRO WS W790-SAGE SE.