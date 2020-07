Al debutto oggi V-Hub, servizio online proposto da Vodafone Business e indirizzato al mondo delle PMI per supportarle nel processo di digitalizzazione e Trasformazione Digitale. L’esordio avviene in contemporanea in Italia, Regno Unito, Germania e Spagna.

Vodafone Business lancia V-Hub per le PMI

All’interno di V-Hub (link a fondo articolo) trovano posto guide, suggerimenti e consulenza telefonica o via chat per la creazione di siti Web, il marketing, il lavoro da remoto e la sicurezza. Non mancano poi webinar realizzati in collaborazione con partner e leader del settore. Ogni contenuto è calibrato in base ai diversi livelli di competenza, così da andare incontro sia alle esigenze dei principianti sia a quelle di coloro che già sono in possesso di una certa padronanza dei servizi digitali. Così Giorgio Migliarina, Direttore di Vodafone Business Italia, commenta l’iniziativa.

Le PMI italiane sono essenziali per la ripresa economica del Paese. Questi mesi stanno dimostrando che le aziende che investono di più nei servizi digitali e utilizzano la tecnologia per cambiare i propri modelli di business sono le più resilienti. Per questa ragione lanciamo oggi V-Hub, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. Lo facciamo con la strategia che contraddistingue Vodafone Business e che si riflette sui nostri servizi, a partire dall’ascolto delle priorità specifiche dei clienti e un

approccio verticale sui diversi settori del mercato.

Oggigiorno le piccole e medie imprese generano circa il 70% del valore aggiunto complessivo dell’economia italiana, con una quota di occupazione pari al 78% (2019 SBA Fact Sheet). Ciò nonostante uno studio condotto da Vodafone Business ha rilevato che oltre il 40% di queste realtà ha previsto una contrazione dei profitti annuali rispetto al 27% dei concorrenti di maggiori dimensioni: ecco perché è indispensabile che possano rafforzarsi e modernizzare il loro business in questa fase di ripartenza.