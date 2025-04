Vacanze di Pasqua all'estero? Resta al sicuro con la migliore VPN (-73%)

La Pasqua 2025 è alle porte e, considerando anche il 25 aprile e il successivo 1° maggio, per molti è ora di prepararsi alla prossima vacanza che, come spesso accade in questo periodo, si tradurrà in un viaggio all’estero. Per poter navigare in sicurezza e senza censure quando si viaggia all’estero, però, è fondamentale poter contare su di una VPN illimitata.

La soluzione giusta è rappresentata da NordVPN, da tempo considerata come la miglior VPN sul mercato. Il servizio in questione è ora protagonista di un’ottima offerta: per chi sceglie il piano biennale c’è uno sconto netto sul prezzo che si riduce fino a 3,09 euro al mese.

In più, è possibile sfruttare anche 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo a prezzo bloccato. La promozione garantisce uno sconto del 73% sul prezzo della VPN. C’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN

Ci sono diversi motivi per cui NordVPN è la soluzione giusta per chi ha bisogno di una VPN illimitata e sicura da utilizzare durante un viaggio all’estero. Il servizio mette a disposizione una connessione protetta dalla crittografia e, quindi, permette l’accesso a Internet in sicurezza anche quando si utilizza un accesso a Internet pubblico.

L’uso della rete VPN, inoltre, avviene con l’applicazione di una politica “no log” e, quindi, senza tracciamento dell’attività online. In più, la connessione è sempre senza limiti di banda e di traffico dati ed è possibile sfruttare un network di migliaia di server, sparsi in oltre 100 Paesi al momento, che consente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese, evitando blocchi geografici e censure online. La connessione tramite rete VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea.

Con NordVPN è possibile accedere alla VPN sfruttando la promo in corso che abbatte il prezzo fino a 3,09 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.