Vai al museo? Con UBER il viaggio costa la metà

Le riaperture, il bel tempo e la voglia di conoscenza accumulata in questi mesi di isolamento: i musei attendono i visitatori a braccia aperte, riportando le bellezze italiane a disposizione dei turisti per far sì che si possa ripartire anche dalla cultura per tornare a respirare aria di libertà. Uber vuol fare la sua parte in questa transizione verso l’uscita dalla pandemia e proprio a coloro i quali vogliono andare in un museo ecco l’offerta: 2 corse a prezzo dimezzato.

Uber ti porta al museo

L’iniziativa “Uber ti porta al museo” è stata lanciata nelle città di Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino:

Vogliamo offrire il nostro contributo per supportare la ripartenza delle diverse attività nel paese ora che gradualmente si allentano le restrizioni. Dopo il nostro annuncio a febbraio di 20 mila corse gratuite per supportare la campagna vaccinale, oggi annunciamo questa iniziativa volta a riportare le persone a visitare, in tutta sicurezza, i bellissimi musei delle nostre città e contribuire così alla ripartenza di un unicità italiana che ha vissuto un lungo periodo di sofferenza Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia

Questi i musei a portata di click:

Milano Museo della scienza e tecnologia Pinacoteca di Brera Museo del Novecento Museo Civico di Storia Naturale Museo del Castello Sforzesco MUBA: museo dei bambini Palazzo Reale Fondazione Memoriale della Shoah

Torino Musei del Palazzo Reale di Torino Museo Egizio Museo del Cinema Venaria Reale Mauto: museo automobile di Torino

Bologna Le Due Torri (degli Asinelli e Garisenda) Museo Civico Archeologico Pinacoteca Nazionale di Bologna MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna Museo Ducati Museo della Resistenza

Napoli Museo Archeologico Nazionale di Napoli LAES – La Napoli sotterranea Museo e Real Bosco di Capodimonte Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Città della Scienza Madre – Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina

Roma Museo Explora Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea Palazzo delle Esposizioni La casina delle Civette a villa Torlonia Museo dell’Ara Pacis Museo Storico della Liberazione di Roma



Ogni trasporto garantisce ovviamente rigidi protocolli di sicurezza anti-Covid, a tutela tanto dei guidatori quanto dei passeggeri che si affidano a Uber per la loro uscita fuori porta in direzione musei.