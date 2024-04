Vai in vacanza preparato, scopri la eSIM!

Viaggiare libera la mente e ti fa conoscere posti nuovi. L’occasione giusta è quando vai in vacanza, per scoprire nuove mete e divertirti. Spesso si organizza viaggio, pernottamento, pasti e altro. Tuttavia si dimentica una cosa importantissima, la connessione dati. Alla ricerca di WiFi pubblici, HotSpot sconosciuti o tariffe locali si finisce per guastarsi la vacanza. Preparati in anticipo! Scopri la eSIM. Grazie a questo servizio ti assicuri una connessione top. Dai un’occhiata alle proposte di Saily!

Tutto è semplice, veloce e non devi attendere nessuna SIM fisica. Scegli il Paese di destinazione tra quelli disponibili. Scorri i vari piani tariffari e scegli quello che si avvicina di più alle tue necessità. In questo modo ti assicuri una connessione dati veloce e sicura, da sfruttare quando ti trovi lontano dal tuo Paese con una tariffa vantaggiosa e versatile. Ecco cosa devi fare:

scegli il piano dati per il tuo viaggio cliccando sulla tua futura destinazione; scarica l’app e installa la tua nuova eSIM sul dispositivo seguendo le istruzioni che ti compariranno a video; attiva il tuo piano prima del viaggio ricordandoti che puoi farlo solo se hai una connessione a internet attiva.

Con una eSIM attivi il piano che vuoi prima della tua vacanza

Prima di prendere il volo per la tua meta lontano dall’Italia dai un’occhiata a Saily, la soluzione perfetta che ti offre piani dati convenienti ed efficienti per connetterti online anche quando ti trovi all’estero. Dai un’occhiata alle proposte di Saily! Grazie alle loro eSIM non devi attendere, ma acquisti il pacchetto e lo attivi autonomamente senza il bisogno di una SIM fisica.

Scegliendo Saily hai tre vantaggi. Primo, non paghi più del dovuto perché scegli in anticipo il piano più adatto alle tue esigenze. Secondo, è facile da usare perché la installi e la attivi in un attimo e senza problemi. Terzo, risparmi perché eviti i costi di roaming e le tariffe subdole o nascoste.