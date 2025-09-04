Valve registra il marchio "Steam Frame": nuova console in arrivo?

Sembra che l’idea, da parte di Valve, di riprovare a commercializzare una macchina da gioco fissa si faccia di nuovo concreta. L’azienda dietro la popolare piattaforma Steam, e dispositivi come Steam Deck e Index, ha recentemente registrato il marchio Steam Frame, suscitando inevitabili indiscrezioni. Il marchio, depositato il 2 settembre 2025 e ora reso pubblico, potrebbe riferirsi a una console o un sistema da gioco, simil PC.

Valve: Steam Frame potrebbe essere una console da gioco

Stando ai documenti dell’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO), il marchio Steam Frame di Valve copre due categorie principali: “console per videogiochi per uso ricreativo, inclusi controller e accessori” e “hardware e software per computer, con funzionalità di networking, periferiche e streaming di contenuti audio, video, dati, testo e multimediali.”

Si tratta inevitabilmente di una descrizione ampia che lascia spazio a molteplici interpretazioni, su quello che potrebbe essere il progetto che Valve ha in serbo. Il nome “Steam Frame” si trova anche in alcuni file di SteamVR, suggerendo un possibile collegamento con il tanto atteso visore VR standalone, noto con il nome in codice Deckard. Tuttavia, altre ipotesi puntano a un dispositivo simile a una console domestica, potenzialmente chiamata Valve Fremont, se non un sistema ibrido che combina funzionalità di console e realtà virtuale.

Diverse sono state le ipotesi su cosa potrebbe realmente essere Steam Frame, anche da parte dalla comunità dei giocatori. Se da un lato si sostiene la possibilità, abbastanza realistica e anche suggerita dal nome stesso, che si possa trattare di una console pensata si per competere con Xbox e PlayStation, ma con una filosofia più aperta che la rende simile a un PC da gioco, dall’altro c’è chi ha suggerito che possa riguardare anche un VR autonomo, che non richiede un sistema potente per funzionare.

A ogno modo, Valve sembra proprio interessata a espandere il proprio ecosistema hardware, capitalizzando sul successo di Steam Deck e sul potenziale di SteamOS, per rafforzare la propria presenza nel settore con un dispositivo potenzialmente innovativo.

Non rimane ovviamente che attendere possibili novità o dichiarazioni ufficiali di Valve, per avere le idee più chiare su Steam Frame.