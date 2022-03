Vanced, Google fa chiudere l'app per YouTube gratis

Molti utenti Android ben conoscono Vanced o quantomeno ne hanno sentito parlare da amici, parenti o colleghi: si tratta di un’app per smartphone e tablet basati sul sistema operativo del “robottino verde” tramite la quale è possibile guardare gratis YouTube senza pubblicità, quindi senza la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento al servizio Premium dello stesso per riuscirci. Ebbene, adesso quest’app non esiste più.

Vanced: gli sviluppatori devono smettere di distribuire l’app

Proprio per le sue funzionalità poco, per così dire, ortodosse, Vanced è finita nell’occhio del ciclone, divenendo oggetto di controversia legale con Google che ha battagliato affinché giungesse al capolinea, cosa che ha da poco ottenuto.

Gli sviluppatori dell’app hanno infatti pubblicato la seguente nota informativa.

Vanced è stato interrotto. Nei prossimi giorni i link per il download dal sito saranno rimossi. Siamo consapevoli che è qualcosa che non avreste voluto sentire, ma siamo costretti a farlo. Grazie a tutti per averci supportato in questi anni.

In seguito al verificarsi della vicenda, il team di Vanced è stato altresì invitato da Google a rimuovere tutti i riferimenti a YouTube, a cambiare il logo e, ovviamente, pure ad eliminare i link relativi ai prodotti YouTube.

Coloro che hanno già installato l’app sui propri dispositivi potranno ovviamente continuare a servirsene sino a quando non diventerà obsoleta, il che pare che non succederà a breve, considerano che il team di sviluppo cita due anni di supporto. Inoltre, la squadra alle spalle di Vanced ha fatto sapere che continuerà a mantenere attivi i suoi canali di comunicazione su Discord, Telegram e Reddit.