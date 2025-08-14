Google Messaggi sfoca le foto di nudo

È in fase di distribuzione per tutti i dispositivi Android una nuova funzionalità di Google Messaggi che applica automaticamente una sfocatura alle foto di nudo ricevute e, se lo si desidera, mostra un avviso quando le si sta per inviare. A segnalarlo per prima è stata la redazione del sito 9to5Google: abbiamo verificato ed è già comparsa su uno degli smartphone in redazione.

Foto di nudo via Google Messaggi: sfocatura e avviso

Si basa sulla tecnologia Android System SafetyCore, un servizio di sistema. Questo permette di eseguire l’analisi e l’elaborazione in locale, evitando il caricamento delle immagini su un server remoto, proteggendo così da qualsiasi pericolo sia il destinatario sia il mittente.

Aprendo l’applicazione Google Messaggi, accedendo alle Impostazioni e poi alla sezione Protezione e sicurezza, si trova la voce dedicata Gestisci gli avvisi per contenuti sensibili. Negli screenshot qui sotto, che abbiamo appena catturato, la descrizione completa.

Sfoca le foto di nudo in arrivo e richiedi la conferma prima di inviarne. Il rilevamento di foto di nudo avviene solo su questo dispositivo e non viene condiviso con nessuno.

A scelta, è possibile abilitare o disabilitare gli avvisi. La funzionalità può dunque entrare in azione sia in ingresso sia in uscita.

Le foto in arrivo sono sfocate: le foto con nudità in Google Messaggi sono sfocate e possono essere eliminate prima della visualizzazione.

L’invio di una foto richiede permessi aggiuntivi: se provi a inviare un’immagine con nudità, ti verranno ricordati i rischi e dovrai confermare per continuare.

Per quanto riguarda l’invio, la conferma avviene con uno swipe verso destra. È particolarmente interessante il fatto che l’opzione sia abilitata in automatico per i minorenni. Al di sotto dei 13 anni, gli unici che hanno la possibilità di disattivarla sono i genitori o chi ne controlla il dispositivo tramite il parental control di Family Link, anche se non si capisce perché dovrebbero farlo.