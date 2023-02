Come vedere Varese-Olimpia Milano in streaming

Varese-Olimpia Milano è il big match in scena per il turno 19 della Lega Basket Serie A, la sfida che mette una di fronte all’altra due rivali storiche della pallacanestro italiana. A conti fatti, è quasi un derby, considerando la vicinanza geografica tra le due città lombarde e tra le due tifoserie. Il via è in programma per le ore 18:15 di domenica 12 febbraio, nella cornice dell’impianto Palasport Lino Oldrini.

Varese-Olimpia Milano: guarda la partita in streaming

Milano è prima in classifica on 28 punti (gli stessi della Virtus Bologna), mentre Varese si trova al quinto posto con 20 punti. Nella giornata precedente, i padroni di casa sono stati sconfitti in trasferta da Derthona (103-91), mentre gli ospiti hanno superato Trieste (65-59).

A risultare decisive saranno anzitutto le strategie messe in campo dai due allenatori, lo statunitense Matt Brase alla sua prima esperienza nel nostro campionato e il veterano Ettore Messina. Ricordiamo che, in settimana, EA7 ha visto annullare l’impegno contro il Fenerbahce in Eurolega a causa del tragico terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria.

