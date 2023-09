Veeam + Cubbit: crea un cloud backup immutabile anti ransomware

Negli ultimi anni, il ransomware si è confermato una delle minacce informatiche più pericolose e diffuse. Questo tipo di malware prende di mira i file, crittografandoli e impedendo l’accesso ai dati. I criminali informatici dietro a questi attacchi spesso richiedono un riscatto in denaro per fornire la chiave di decodifica. Proteggere i dati con un backup anti-ransomware è perciò diventato fondamentale. Veeam e Cubbit possono fornire un valido aiuto nella lotta contro i ransomware, gli altri tipi di minacce, gli errori umani e ogni altro genere di incidente informatico: in questo articolo vediamo come.

Il numero di attacchi ransomware è in continua crescita e il costo reale di queste aggressioni informatiche è spesso molto più elevato del riscatto richiesto: secondo la stima di Check Point, è mediamente 7 volte maggiore.

A seconda del volume di dati gestiti, i costi legati alla perdita di produttività in seguito a un attacco ransomware possono superare di gran lunga il valore del riscatto. Senza contare le conseguenze sulla reputazione e le possibili sanzioni per la mancata protezione dei dati, che possono essere imposte sulla base delle disposizione contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Backup immutabile: la chiave per proteggere i dati

Una strategia efficace per proteggere i dati dagli attacchi ransomware consiste nell’implementazione di un backup immutabile. Questo tipo di backup impedisce a chiunque, compresi i ransomware, di modificare o cancellare i dati.

Un approccio particolarmente efficace consiste nell’utilizzo dello schema WORM (Write Once, Read Many): i dati sono scritti una sola volta nel supporto di backup e possono essere letti senza restrizioni, ma non sovrascritti o modificati.

L’uso di soluzioni che supportano WORM garantisce l’integrità e la conservazione a lungo termine dei dati, impedendo qualsiasi tentativo di alterazione o manipolazione.

Cubbit: una soluzione sicura per la protezione dei dati e il backup anti ransomware

Cubbit è una piattaforma di archiviazione cloud italiana che offre un’alternativa sicura e privata ai servizi di storage cloud tradizionali. Fondata nel 2016 e con sede a Bologna, Cubbit utilizza uno schema geo-distribuito per lo storage, suddividendo e replicando i file su diversi supporti per garantire la resilienza e la protezione contro la perdita di dati.

Per i professionisti e le aziende alla ricerca di una soluzione affidabile per la memorizzazione e la conservazione sicura dei dati, in conformità con le normative GDPR, ISO e AgID, Cubbit rappresenta la scelta ideale.

Cubbit aiuta infatti a gestire al meglio il problema della crescita dei dati consentendo di espandere lo spazio di archiviazione in modo flessibile e senza costi significativi aggiuntivi.

Integrazione con Veeam Backup & Replication

Veeam Backup & Replication (VBR) v12 è una soluzione completa e versatile per il backup dei dati. Cubbit offre un’integrazione stretta con Veeam, estendendo notevolmente le capacità di questa soluzione di backup.

Cubbit si integra con Veeam attraverso l’uso di un Capacity tier, che amplia l’efficacia dei backup Veeam. L’infrastruttura cloud di Cubbit può essere utilizzata come destinazione per i backup gestiti con Veeam in azienda, offrendo una serie di vantaggi aggiuntivi.

L’approccio Scale Out Backup Repository (SOBR) di Veeam consente di ottimizzare i dati di backup e di memorizzarli in un Performance tier ad alta velocità. Il Performance tier può essere un’unità per lo storage dei dati connessa ad alta velocità, ad esempio in rete locale.

Cubbit può essere configurato come Capacity tier, che conserva l’intero storico dei backup e può essere utilizzato per qualsiasi attività di backup e ripristino. Configurando Cubbit come Capacity tier, l’azienda ha a disposizione uno strumento immediatamente integrabile con Veeam che migliora le possibilità di memorizzazione locali e, ad esempio, può essere sfruttato per ripristinare le versioni precedenti di qualunque file o cartella.

Il vantaggio di questo assetto è che mentre il Performance tier si occupa di mantenere soltanto un ristretto quantitativo dei dati oggetto di backup, il Capacity tier di Cubbit massimizza l’efficacia dei backup e ne assicura la perfetta consistenza.

Protezione anti ransomware con Object Lock di Cubbit

Object Lock è una funzionalità chiave della piattaforma Cubbit, che consente di proteggere i dati da modifiche indesiderate. La funzione utilizza il già citato approccio WORM, garantendo l’immutabilità dei dati memorizzati sul cloud.

Si tratta di una difesa robusta e affidabile contro i ransomware, ma è utile anche per le aziende che devono conservare i dati immutabili per motivi normativi.

Nel complesso, Object Lock soddisfa le caratteristiche di un’archiviazione sicura, in grado di garantire la possibilità di svolgere una singola scrittura del dato e autorizzando, in seguito, solamente le attività di lettura.

Cos’è e come funziona l’object locking di Cubbit

Lo strumento Object Lock, parte integrante della piattaforma Cubbit, consente di venire incontro alle esigenze delle aziende che intendono proteggere efficacemente i propri dati evitando qualunque modifica indesiderata. Object Lock utilizza il già citato approccio WORM che assicura l’immutabilità dei dati memorizzati.

Si tratta evidentemente della soluzione migliore che offre una robusta e affidabile linea di difesa contro i ransomware. Tuttavia, Object Lock viene incontro anche alle necessità delle imprese che devono assicurarsi di mantenere immutabili i dati per un certo periodo di tempo. Si pensi a tutte quelle realtà che, sulla base dei requisiti normativi, devono conservare i loro log per un certo numero di anni.

In generale, Object Lock soddisfa le caratteristiche di un’archiviazione sicura capace di garantire una singola scrittura del dato e autorizzando solamente successive attività di lettura.

Vantaggi di Cubbit come Capacity tier

L’utilizzo di Cubbit come Capacity tier offre diversi vantaggi:

Costi: Cubbit offre un pricing semplice e trasparente, con un risparmio fino all’80% rispetto a servizi come AWS, Azure e Google Cloud e del 50% rispetto ad Aruba. Immutabilità dei dati: Cubbit garantisce l’immutabilità del dato, essenziale per la protezione contro i ransomware. Versioning degli oggetti: Cubbit consente di accedere a tutte le versioni di backup, consentendo il ripristino da qualsiasi punto nel tempo per i documenti e i file aziendali. Sovranità dei dati: I dati sono salvati all’interno dei confini nazionali italiani, garantendo la conformità con le normative GDPR, ISO e AgID. Sostenibilità: Cubbit contribuisce alla sostenibilità ambientale, risparmiando fino a 25.000 kg di CO 2 ogni anno per ogni petabyte di dati archiviato.

Al fine di impostare Cubbit come Capacity tier, è sufficiente seguire la procedura descritta di seguito o guardare la demo su YouTube.

Configurazione del backup anti-ransomware con Cubbit e Veeam

L’integrazione di Cubbit e Veeam per il backup anti ransomware è semplice. Basta aggiungere Cubbit come repository di backup in Veeam, selezionando l’opzione Object Storage S3-compatibile. Questo consente di pianificare i backup su Cubbit, sfruttando le funzionalità di immutabilità dei dati offerte dalla piattaforma.

Per massimizzare l’efficacia dei backup, è possibile configurare Scale Out Repository in Veeam, combinando il Performance tier con il Capacity tier di Cubbit, così come spiegato in precedenza. Questo consente di sfruttare al meglio le capacità di backup locali e cloud.

Creare un bucket su Cubbit

Per impostare la conservazione dei dati aziendali su Cubbit, è necessario creare un nuovo bucket e abilitare la funzione Object Lock per l’immutabilità dei dati.

Con l’opzione Bucket versioning è possibile mantenere più versioni di backup degli stessi file. In caso di necessità, è possibile ripristinare qualunque file e riportarlo allo stato in cui si presentava in passato.

Configurazione del backup su Veeam

Nell’interfaccia del software Veeam, dopo aver selezionato S3 Compatibile nella schermata seguente, è possibile specificare i dati che permettono all’applicazione di accedere all’account Cubbit.

Il passo seguente consiste nella scelta del bucket Cubbit da utilizzare come contenitore per i dati di backup. È infine necessario specificare la cartella sul cloud nella quale conservare le informazioni.

A questo punto è possibile passare alla definizione di una nuova attività di backup (Backup job) scegliendo il repository S3 Cubbit.

Nella scheda Storage posta in alto, va selezionato il valore 4 MB in corrispondenza del menu a tendina Storage optimization.

Definire lo Scale Out Repository con Veeam

Cliccando sulla voce Backup Infrastructure, su Scale-out Repositories quindi su Add Scale-out Repository è possibile attivare la funzione di Veeam che consente di utilizzare una logica centralizzata per gestire e distribuire i dati di backup su diverse piattaforme di archiviazione.

Nella sezione Performance tier, si può fare clic sul pulsante Add per aggiungere il repository primario.

Con un clic su Advanced si accede alle opzioni avanzate. In quest’area va deselezionata la casella Use per-machine backup files; nella sezione Placement Policy, va mantenuta l’opzione predefinita per la Data Locality policy.

Poiché Cubbit è impostato come Capacity tier, la casella Extend scale-out backup repository capacity with object storage deve essere spuntata per poi indicare repository Object Storage S3 creato poco fa.

Attivando la casella Copy backups to object storage as soon as…, i backup creati da Veeam vengano spostati sul cloud di Cubbit immediatamente dopo la loro creazione.

Cubbit permette anche di creare backup dei dati di condivisioni NFS (Network File System) con una procedura quasi speculare rispetto a quella descritta.

Con il duo Veeam+Cubbit è inoltre possibile sovrintendere il backup delle macchine virtuali.

Backup diretto su Cubbit con Veeam Backup & Replication v12

La versione più recente di Veeam Backup & Replication consente di effettuare il backup diretto dei dati su Cubbit, senza la necessità di un Performance tier locale.

Questa soluzione aiuta a ottimizzare i costi e liberare spazio in locale consentendo, allo stesso tempo, di gestire facilmente il ripristino dei dati.

Per scoprire i vantaggi dell’integrazione tra Veeam Backup & Replication v12 e Cubbit per il backup diretto sul cloud, suggeriamo di fare riferimento al video “Come usare Veeam v12 per fare cloud backup diretto su Cubbit“.

Nel video sono illustrati i passaggi per creare un backup sul Capacity tier senza intermediari e senza passaggi aggiuntivi.

Come provare i backup automatizzati su Cubbit

In conclusione, Cubbit offre una soluzione sicura e conveniente per la protezione dei dati e il backup anti ransomware.

L’integrazione con Veeam rende la gestione dei backup semplice ed efficiente, garantendo la massima protezione contro i ransomware e gli altri potenziali incidenti.

Cubbit offre un pricing trasparente e prevedibile, consentendo alle aziende di rispettare il proprio budget senza sorprese in fattura. I costi di “movimentazione dei dati” sono sempre imprevedibili con altri servizi: Cubbit, invece, mette un punto fermo e non fa pagare nulla in aggiunta rispetto a quanto concordato.

La piattaforma è disponibile per una prova gratuita, e gli esperti di Cubbit possono fornire assistenza e rispondere a domande specifiche.