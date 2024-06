Velocissima microSD Samsung 256GB in sconto su Amazon (-13%)

Una scheda microSD che va bene un po’ con tutto. L’identikit che sintetizza perfettamente prestazioni e qualità della microSD Samsung Evo Select da 256GB che puoi acquistare su Amazon a 34,91 euro invece di 39,99.

MicroSD Samsung 256GB: le sue caratteristiche

La scheda microSD in questione ha una velocità di trasferimento fino a 160MB/s: perfetta dunque per essere utilizzata con smartphone, tablet, droni, GoPro o Nintendo Switch. La compatibilità della EVO Select ti garantisce infatti prestazioni eccellenti su una vasta gamma di dispositivi.

I 256GB di spazio a disposizione sono utili per conservare una grande quantità di video in 4K e immagini in alta risoluzione senza preoccuparti di esaurire lo spazio o, se la usi per la Switch, per davvero un gran numero di giochi.

La scheda è resistente all’acqua, alle alte temperature, ai raggi X, ai campi magnetici, alle cadute e all’usura, aspetto che proteggerà i tuoi dati in qualsiasi situazione. Nel pacchetto troverai anche un adattatore SD, che aumenta ulteriormente la versatilità della scheda.

Aggiungi subito al carrello la Samsung Memorie EVO Select MicroSD da 256GB e acquistala a soli 34,91 euro.