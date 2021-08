Velocità fino a 3000Mbps con il router Wi-Fi 6 Plus di Huawei a metà prezzo

Se stai cercando un buon router Wi-Fi 6, potente e che non costi troppo, oggi abbiamo un’offerta davvero eccezionale da suggerirti. Stiamo parlando del router Huawei Wi-Fi AX3, un dispositivo in grado di fornire una velocità di connessione fino a 3000Mbps, oggi scontato addirittura del 50% su Amazon.

Router Wi-Fi 6 Huawei Wi-Fi AX3: caratteristiche tecniche

La proposta di Huawei è senza dubbio una delle più apprezzate per un rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile. Possiede un design ultrasottile con antenne ripiegabili, che gli permette di essere trasportato con una semplicità estrema. Le antenne sono ben 4 e garantiscono un flusso dati costante, stabile e veloce. Naturalmente non mancano le porte RJ45 Gigabit LAN, in questo caso 3 abbinate ad una porta Gigabit WAN per la connessione al modem principale. A garantire una velocità tanto elevata ci pensa l’ottimo processore Huawei Gigahome, una CPU quad-core da ben 1,4GHz. Parliamo quindi di un prodotto dalle prestazioni decisamente elevate, ideale per un utilizzo domestico e perfetto per un utilizzo professionale in ufficio.

Naturalmente però, la feature più rilevante del dispositivo è senza dubbio la presenza del Wi-Fi 6. In questo caso specifico troviamo il protocollo Wi-Fi 6 Plus esclusivo di Huawei, in grado di fornire una velocità di connessione superiore al Wi-Fi 6 standard. Se abbinato a dispositivi (smartphone, tablet e laptop) dotati di Huawei Wi-Fi 6, una tecnologia di sincronizzazione dei processori permette un lavoro sinergico che fornisce prestazioni di livello superiore. È possibile connettere fino a 128 dispositivi contemporaneamente che, grazie alla tecnologia OFDMA, riescono ad ottenere una connessione priva di interferenze. Insomma, un prodotto estremamente versatile e potente che tampona gli enormi limiti delle reti WI-Fi, soprattutto in presenza dei modem forniti dagli ISP.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 50%, il router è acquistabile su Amazon a soli 50 euro, un vero e proprio affare considerando il prezzo medio dei dispositivi Wi-Fi 6.