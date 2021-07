Ventilatore da auto ideale per combattere l'afa in viaggio

Il condizionatore in auto non funziona? Non c’è affatto? O semplicemente cerchi una soluzione più pratica ed economica? Abbiamo ciò che fa al caso tuo. Si tratta del ventilatore da auto a doppia testa di Boyo, una soluzione estremamente efficiente e silenziosa da posizionare in qualsiasi punto della vettura.

Ventilatore da auto a doppia testa Bayo: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, in sostanza parliamo di due ventole montate su una base completamente in ABS. Tuttavia, molto interessante, è la sede in cui le ventole sono alloggiate. Queste, infatti, sono completamente orientabili in modo da gestire al meglio il flusso d’aria. Non mancano naturalmente le griglie di protezione dalle ventole, in modo da riparare da pericoli i più piccoli o eventuali animali. Molto buone anche le ventole adottate che presentano una rumorosità minima, praticamente inudibili in viaggio.

Il funzionamento è decisamente semplice. È integrato un cavo con connettore 12V per la porta dell’accendisigari. Una volta inserito, non dovrai fare altro che attivare il ventilatore attraverso il tasto centrale. È possibile, inoltre, regolare la velocità delle ventole su due diversi livelli, in modo da ottenere un flusso d’aria maggiore o minore a seconda delle proprie esigenze. In entrambi i casi, comunque, le ventole rimangono decisamente silenziose. Infine, all’interno della confezione sono presenti due strisce adesive 3M che permettono di fissare il ventilatore ovunque, ottimo ad esempio per chi trasporta animali nel bagagliaio.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, il ventilatore è acquistabile su Amazon a soli 19,94 euro.