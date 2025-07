Ventilatore a piantana con telecomando: lo SCONTO che cercavi

È in corso un’offerta a tempo su Amazon che propone questo ventilatore a piantana con telecomando al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Se ne stai cercando uno per raffrescare la tua casa durante questo torrido inizio d’estate è l’occasione giusta. Si tratta del modello BOREAL 16CR SILENCE del marchio Taurus. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza: c’è anche un display digitale integrato che mostra le informazioni di base.

BOREAL 16CR SILENCE di Taurus: l’offerta

Ha in dotazione un motore DC da 30 W ultra silenzioso con emissione sonora di soli 42,7 dB. Al suo interno racchiude 5 pale da 40 cm per una ventilazione potente e uniforme, 12 velocità regolabili e 3 modalità di funzionamento (Normale, Brezza, Notte). A questo si aggiungono il timer programmabile fino a 12 ore per potersi addormentare lasciandolo acceso, la funzione oscillante per una diffusione omogenea del flusso d’aria e altezza regolabile da 123 a 135 cm, senza dimenticare il telecomando per il controllo a distanza e la base rotonda antiscivolo per la massima stabilità. Scopri di più nella pagina del prodotto.

Approfitta dello sconto del 29% applicato in automatico (non servono coupon) e metti nel carrello Taurus BOREAL 16CR SILENCE per acquistare il ventilatore a piantana con telecomando al suo prezzo minimo storico di 69,99 euro. È un articolo molto richiesto in questo periodo.

Puoi contare sulla spedizione gratuita che Amazon gestisce attraverso la sua rete logistica, senza intermediari. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o risultare esaurito da un momento all’altro. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo due settimane dal ricevimento.