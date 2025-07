Ventilatore a torre da 92 cm: MINIMO STORICO con questa offerta

Se non vuoi affrontare la spesa per un condizionatore, il ventilatore a torre di Levoit proposto oggi da Amazon con un’offerta a tempo dedicata è un’ottima alternativa per combattere il caldo torrido di questo inizio estate. È caratterizzato da un’altezza pari a 92 centimetri e muove un grande flusso d’aria con la sua potente ventola interna, silenziosa e facile da pulire all’occorrenza grazie alla griglia frontale rimovibile.

L’offerta sul ventilatore a torre di Levoit

Permette di scegliere fra 3 modalità di funzionamento, 5 velocità di rotazione e supporta un’oscillazione di 90 gradi per indirizzare il fresco in tutta la stanza. All’interno della scatola c’è il telecomando utile per controllarlo a distanza e non manca nemmeno un display LED che mostra le informazioni e i controlli di base. La ciliegina sulla torta è costituita dal timer programmabile per farlo spegnere in automatico (fino a un massimo di 12 ore), così da poterlo accendere anche prima di andare a letto senza preoccupazioni. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Se lo ordini subito arriverà a casa tua già entro i prossimi giorni con la consegna gratis. Fai affidamento sulla rete logistica di Amazon: l’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari. La colorazione è quella nel classico grigio scuro visibile in queste immagini.

Oggi puoi acquistare il ventilatore a torre di Levoit al prezzo finale di soli 84,99 euro, il più basso da quando è in vendita. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali.