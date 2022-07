Rinfresca l'estate con il ventilatore USB (offerta lampo)

In un’estate tra le più calde di sempre, fortunatamente la tecnologia corre in nostro aiuto: per rifrescare le giornate trascorse davanti alla scrivania (e non solo) può tornare utile un prodotto come il ventilatore USB in offerta lampo con il 36% di sconto. Ha una batteria interna che consente di portarlo in giro con sé, anche lontano da una presa per l’alimentazione.

Ventilatore USB: l’offerta che anticipa il Prime Day

Silenzioso, regolabile e con clip per l’aggancio, può essere impostato su tre velocità differenti. L’autonomia arriva a tre ore con una sola ricarica. La griglia frontale può essere rimossa per la pulizia delle parti interne. I clienti che hanno già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio da oltre 4 stelle su 5. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, il ventilatore USB del marchio DIAOCARE è in offerta lampo su Amazon al prezzo finale di soli 12,79 euro grazie alo sconto del 36% sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita per gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.