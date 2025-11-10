Verifica dell'età sui siti per adulti: il boom delle VPN si avvicina

L’Italia sta per introdurre l’obbligo di verifica dell’età nell’accesso ai siti per adulti. Il controllo sarà eseguito con un sistema ideato per garantire la tutela della privacy (doppio anominato), ma molti potrebbero non sentirsi a loro agio nell’identificarsi prima di accedere ai contenuti XXX. Come dargli torto? Per questo, non è difficile immaginare che soluzioni come le VPN stiano per registrare una forte domanda.

VPN per aggirare la verifica dell’età

Il boom previsto per le Virtual Private Network è legato al fatto che queste reti consentono di collegarsi al sito di destinazione passando da un server intermedio, ottenendone dunque il suo indirizzo IP, geolocalizzato altrove. Vale a dire che il portale visitato vedrà la provenienza da un paese diverso rispetto a quello reale e, di conseguenza, non chiederà di dimostrare di essere maggiorenni.

Va sottolineato che la verifica dell’età ha un obiettivo ben preciso e condivisibile: impedire ai minori di vedere foto, video o altri contenuti non adatti a loro. Sappiamo però bene che Internet è una piattaforma globale e che imporre blocchi in uno specifico territorio non è una cosa semplice. Non lo è mai stato e questo caso non fa eccezione.

Toccherà alle autorità spiegare ai cittadini perché si è resa necessaria la restrizione e l’affidabilità del metodo impiegato, così che lo possano utilizzarlo senza timori. Detto questo, il blocco di 45 siti per i minorenni entrerà in vigore questa settimana, a partire da mercoledì 12 novembre. Ne saranno interessati tutti i portali più conosciuti come Youporn, Pornhub, OnlyFans e così via.

La verifica dell'età solleva problemi di privacy per gli adulti, richiedendo di caricare dati personali online su altri provider, ecco perché è facilmente prevedibile che l'uso di una VPN diventi ancora più popolare in Italia.