È stata battezzata Private 5G la piattaforma che nasce dalla collaborazione tra Verizon e Nokia, indirizzata alle aziende situate in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Consentirà loro di implementare una funzionalità di rete 5G privata dedicata di livello enterprise direttamente all’interno delle sedi, potendo così beneficiare di una latenza estremamente bassa, velocità senza compromessi e personalizzazione.

Ogni componente del network è localizzata in un’unica struttura, dai microtower alle celle, connessa direttamente alla rete locale (LAN) e alle applicazioni aziendali. Alla base del funzionamento il Digital Automation Cloud messo a punto dal gruppo finlandese, soluzione wireless privata con abilitatori di automazione e modalità di rilascio delle applicazioni attraverso interfaccia web-based. Queste le parole di Tami Erwin, CEO di Verizon Business.

Oggi abbiamo annunciato la prossima fase della nostra strategia globale in ambito 5G con il lancio di private 5G per i nostri clienti internazionali. Se gli ultimi mesi ci hanno insegnato qualcosa, è che non c’è mai stato momento più cruciale per la mobilità e i prodotti e i servizi cloud e a banda larga. Le reti private 5G rappresenteranno una tecnologia rivoluzionaria che determinerà una nuova era di rottura e innovazione per le aziende di tutto il mondo.