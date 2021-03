L’artista e appassionato di astrofotografia finlandese J-P Metsavainio ha pubblicato nei giorni scorsi un’immagine enorme ed estremamente dettagliata che ritrae la porzione osservabile della Via Lattea, la galassia di cui fa parte il nostro sistema solare. È il risultato di un lavoro durato ben dodici anni, ottenuto assemblando centinaia di scatti diversi (234 per l’esattezza), molti dei quali realizzati con esposizioni differenti per ragioni che spiegheremo a breve.

La Via Lattea come non l’avete mai vista

Può essere osservata nella sua interezza e in ogni particolare sulle pagine del sito Astro Anarchy. Il file ha una risoluzione pari a 1,7 gigapixel. A rendere il progetto ancor più interessante il fatto sia stato portato a termine con l’impiego di attrezzature e dispositivi commercialmente accessibili a tutti.

The space between Cygnus and Cepheus

Come anticipato in apertura, l’esigenza di catturare le parti dello spazio osservato con esposizioni differenti è legata alla diversa intensità di luce emessa. Questo ha portato via gran parte del tempo: per il residuo di una supernova sono state necessarie circa 60 ore.

