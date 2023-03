VIABUY, la prepagata a prova di stress e verifiche di solvibilità

Se stai cercando con grande insistenza un conto corrente che possa offrirti un servizio di home banking completo, c’è VIABUY, che ti offre una carta prepagata con IBAN.

Questa carta fa parte del circuito MasterCard, che non necessità di presentazioni, con soluzioni di pagamento contactless e Chip & PIN.

Alla fine, se apri il conto nella pagina dedicata, non dovrai più andare in banca a stressarti per le lunghe attese oppure di dover per forza produrre documenti per aprire il conto.

Completamente assenti le verifiche di solvibilità e le linee di credito, che si traducono in conto aperto a tutti, anche a chi ha problemi di morosità, e in utilizzo soltanto del saldo presente sulla carta.

VIABUY: conto online con carta prepagata MasterCard

I vantaggi che ti offre VIABUY sono diversi. Innanzitutto, come dicevamo, è presente una carta prepagata MasterCard con IBAN lussemburghese e tedesco.

È l’alternativa migliore alle carte di credito, in quanto elimina il rischio di poter spendere più di quanto possiedi.

Riceverai notifiche istantanee che ti avvisano di ogni transazione. Essendo assenti le linee di credito, puoi controllare con estrema facilità le transazioni che effettui.

Inoltre, con la carta puoi effettuare acquisti sia online che nei negozi fisici e prelevare denaro contante presso gli ATM di tutto il mondo.

Per aprire il conto ti bastano pochi minuti. Basta che clicchi sul link qui sotto e seguire passo dopo passo la procedura:

Ti basta fornire i tuoi dati personali e identificarti con un documento di riconoscimento. Il costo annuale del conto è di 19,90 euro, mentre per l’emissione della carta dovrai pagare 69,90 euro una tantum.

La carta ti verrà spedita al tuo indirizzo di residenza o di lavoro entro pochi giorni dalla conferma di attivazione conto.

Alla fine, avrai tra le mani un mezzo di pagamento che faciliterà l’uso consapevole del denaro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.