Viaggiare in sicurezza con VPN e antivirus: Avast Ultimate è la soluzione (-70%)

Durante un viaggio, per una vacanza o per una trasferta di lavoro, è importante “restare connessi”. Soprattutto all’estero, però, bisogna fare i conti con diversi rischi legati all’accesso a Internet, come l’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche e non sicure.

Per navigare in sicurezza quando si è in viaggio è fondamentale avere a disposizione una VPN illimitata, in grado di criptare il traffico dati, e un sistema antivirus, che può garantire una protezione contro gli attacchi informatici.

La soluzione giusta è rappresentata da Avast Ultimate, il bundle che unisce antivirus e VPN in un unico abbonamento. Il servizio in questione è ora in sconto del 70% con un prezzo ridotto a 38,99 euro per un anno scegliendo la versione per 10 dispositivi (Windows, Mac e smartphone e tablet Android e iOS/iPadOS).

L’offerta proposta da Avast è valida solo per un breve periodo ed è accessibile tramite il sito ufficiale di Avast. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Antivirus, VPN e molto altro con Avast Ultimate

Scegliere Avast Ultimate permette l’accesso a un bundle completo di servizi di sicurezza che rappresenta un’arma in più per viaggiare senza rischi, restando connessi e proteggendo i propri dati e i propri dispositivi.

Con il servizio di Avast è possibile sfruttare:

il sistema di protezione da virus, malware e altre minacce informatiche , con riconoscimento e blocco del software dannoso

, con riconoscimento e blocco del software dannoso la SecureLine VPN per una connessione VPN illimitata con la protezione della crittografia

per una connessione VPN illimitata con la protezione della crittografia la protezione contro gli attacchi ransomware e contro il phishing

e contro il il sistema di verifica della sicurezza della rete Wi-Fi a cui si è connessi

a cui si è connessi i tool Cleanup Premium, per migliorare le prestazioni del computer, e AntiTrack, per proteggere l’identità online

Per accedere subito ad Avast Ultimate è possibile seguire il link qui di sotto. Il piano annuale costa 38,99 euro, scegliendo la versione per 10 dispositivi.