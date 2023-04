Video con smartphone: doppio sconto per alzare il livello

Tra le offerte che Amazon mette a disposizione in questi giorni di sconti, una è particolarmente utile per quanti (per lavoro o per diletto) utilizzano il proprio smartphone per realizzare video, interviste o altre produzioni nelle quali l’audio sia una componente importante. Sebbene la qualità video degli smartphone sia aumentata nel tempo, infatti, la qualità delle registrazioni audio è giocoforza vincolata alla distanza rispetto al soggetto e dal contesto entro cui le vibrazioni sonore vengono catturate. In una stanza chiusa, ad esempio, l’eco rende il filmato oltremodo “amatoriale” e di bassa qualità; in campo aperto sono il vento ed i rumori ambientali a coprire la voce rendendo il tutto dozzinale.

Con 40 euro il problema è risolto ed il livello della qualità viene alzato in modo sostanziale. L’offerta a cui badare, infatti, è quella per il microfono wireless Ryzwoc, composto da 3 elementi:

microfono wireless a pinza per un soggetto microfono wireless a pinza per un secondo soggetto elemento di cattura del segnale wireless da innestare nello smartphone

Non importa che si tratti di un iPhone o di un Android: la compatibilità è garantita su ambo i poli. Il tutto arriva all’interno di una comoda pochette che permette il trasporto facilitato, con tanto di cavetteria di ricarica che consente di conservare nel tempo l’autonomia dei microfoni in dotazione.

Youtuber e giornalisti, creator e semplici dilettanti della registrazione: il microfono ben si addice per qualsiasi utilizzo, con un’ottima resa audio e con grande facilità d’uso. L’assenza di cavi è ideale per poter mimetizzare il microfono sui vestiti ed evitare fastidiose comparse in video. L’accoppiamento è immediato: è sufficiente collegare l’elemento di ricezione e quindi accendere i microfoni per poter avviare una registrazione.

Il prezzo del microfono è pari a 54,99 euro, ma lo sconto di queste ore porta il costo a 44,99 euro (-18%). Ma non basta: sfruttando l’apposito coupon da 5 euro presente in pagina, infatti, il prezzo viene portato a 39,99 euro e per alcune ore ancora resterà una valida opportunità per tutti coloro i quali non usano lo smartphone soltanto per navigare e scrollare social, ma anche per produrre e registrare. Con un microfono wireless la resa audio avrà una immediata impennata, pulendo i suoni e facendo risaltare la voce in modo estremamente efficace.

Una sola ricarica garantisce 80 ore di registrazione e impiega 1,5 ore per il raggiungimento della piena autonomia: più che sufficiente per una intera giornata di vlog, di podcast, di interviste e di creatività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.