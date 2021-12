Video editing, come imparare a montare filmati

Conosci il mondo dell'editing video? Sempre più persone si avvicinano a questo mondo una volta riservato ai soli esperti. Complice l'avvento dei telefonini che possiedono videocamere di altissima qualità. Tutti possiamo diventare dei registi in erba e dare vita a piccole opere d'arte, eppure la sola strumentazione non basta. Servono anche le competenze che ti permettano di muoverti in maniera più fluida e sicura all'interno del mondo dell'editing video. Si tratta di uno scoglio piuttosto complesso da superare: certo, il fai da te è possibile, ma richiede prove, errori e tantissimo tempo. Se vuoi andare dritto al sodo, però, una soluzione c'è. Sono i corsi Domestika, la piattaforma più creativa del web, che in occasione del Cyber Monday ha realizzato uno speciale pacchetto da due corsi tutto dedicato a video ed editing. Il prezzo è stracciato: soltanto 17,90 euro, pari al 25% di sconto.

Domestika ed editing video: come diventare un “pro”

Domestika è sinonimo di qualità. La piattaforma può vantare migliaia di utenti in tutto il mondo e tantissimi esperti di ogni settore che ricoprono il ruolo di insegnanti. Ma vale la pena affidarsi? La risposta è sì. Domestika, infatti, offre videolezioni ad accesso illimitato e da qualsiasi dispositivo, oltre ad un sistema di risorse aggiuntive per consolidare ed ampliare quanto appena appreso. Un dettaglio particolarmente apprezzato e promosso a pieni voti dall'utenza è la possibilità di accedere quando e dove vuoi alle lezioni per ottimizzare il tuo tempo come più ti piace. Senza lo stress di doversi chinare su libri o appunti. Dando un'occhiata al ventaglio di corsi disponibili ti accorgerai che sono tantissime le proposte per aiutarti ad acquisire tutte le competenze necessarie per diventare un vero esperto dell'editing video.

Un esempio è il corso di Adobe Premiere Pro per principianti, che ti insegnerà ad utilizzare il principale software del settore fin dalle sue basi. Oppure, per gli aspiranti influencer, c'è il corso di selfie e video selfie professionali per Instagram, durante il quale capirai come diventare il vero protagonista dei tuoi contenuti e come comunicare sui social media utilizzando uno stile personale e riconoscibile. Una gran fetta dei corsi proposti non si limita a spiegarti l'atto pratico del video editing, bensì si occupa di generare consapevolezza e competenze anche di quei temi “ausiliari” ma estremamente fondamentali per la buona riuscita di un progetto. Ad esempio come scrivere una sceneggiatura, sviluppare un concept art ed occuparsi della direzione creative e artistica di videoclip. A soli 17,90 euro – prezzo scontato in occasione del Cyber Monday – avrai la possibilità di scegliere due corsi da una vastissima selezione e realizzare così il tuo personalissimo pacchetto di competenze.