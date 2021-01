Videocamera di sorveglianza YI scontata del 47%: solo 21€!

Risoluzione 1080p (Full HD), visione notturna non invasiva con LED a infrarossi, rilevamento automatico di movimento basato sull’intelligenza artificiale, sistema audio bidirezionale per la comunicazione da remoto, invio automatico di notifiche in caso di anomalia. Queste sono solo alcune delle caratteristiche principali della videocamera per la sorveglianza modello YI Home Camera 1080p AI+. Quest’ultima è oggi in offerta su Amazon al prezzo di 21,24 euro invece dei consueti 39,99 euro di listino.

Videosorveglianza YI ad un prezzo eccezionale

Il sensore è in grado di acquisire immagini con un angolo di visione ampio (110 gradi) permettendo uno zoom digitale 4x. Tutto si può controllare tramite l’applicazione mobile proprietaria, compreso lo streaming in tempo reale di quanto inquadrato da qualsiasi postazione. A questo si aggiungono la compatibilità con Alexa per l’integrazione nella smart home e l’archiviazione sul cloud gratuita delle registrazioni relative agli ultimi sette giorni, con crittografia end-to-end per la tutela della privacy.

Se non possedete una connessione internet, potete anche salvare i filmati in locale integrando una scheda microSD (fino a 128 GB). Tutto questo oggi con uno sconto del 47% sul prezzo di listino. Affrettatevi se non volete perdere l’opportunità di questa grande offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.